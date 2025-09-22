Jundiaí monta força-tarefa para minimizar estragos das chuvas

A Prefeitura de Jundiaí montou um esquema de força-tarefa para minimizar os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, entre domingo e esta segunda-feira 22, até às 15h, foram registrados 100mm de precipitação no município.

A tempestade severa e as fortes rajadas de vento do início da tarde resultaram em quedas de árvores em diversas vias da cidade, pontos de alagamento e interrupções no fornecimento de energia em alguns bairros. As equipes da CPFL Piratininga, concessionária de energia elétrica, seguem mobilizadas para reestabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

Equipes da força-tarefa e demais órgãos, como a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, atuam na desobstrução de ruas e avenidas, além de prestar orientação direta à população afetada.