'Quero desafios e objetivos grandes', diz novo treinador do Galo

O Paulista apresentou oficialmente, na manhã desta segunda-feira (22), o técnico Raphael Pereira, novo comandante do time para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre o sucesso em seus últimos trabalhos, objetivos que espera cumprir à frente do Galo e montagem do elenco.

Raphael revelou que deseja manter o trabalho que estava sendo realizado nos últimos dois anos, quando o Galo conquistou dois acessos consecutivos, além de melhorar e qualificar o elenco em busca dos objetivos para a próxima temporada. Ele também “tirou o chapéu” para o trabalho que o técnico Fausto Dias realizou durante esse período. “A gente sabe do potencial e do que vem sendo apresentado nos últimos anos. Os acessos, o trabalho bem feito da diretoria, então tem muita coisa boa e os resultados falam por si só. É ajustar alguma coisa, porque a mudança é sempre bem-vinda, e essa divisão exige mais, o sarrafo aumenta, então tenho certeza que a diretoria não vai medir esforços para montar um time qualificado, como foi nos últimos anos. A ideia é manter o trabalho, melhorar e qualificar para buscar os nossos objetivos”, disse o treinador.

Em relação ao estilo de jogo, Raphael explicou que não é apegado a uma formação específica e trabalha de acordo com o elenco que tem em mãos. “Não sou muito apegado à plataforma nenhuma. Dependo do que eu tenho no elenco. Já fui campeão com três zagueiros, com losango, na 442, então dependo muito da característica do atleta, ao que tenho no elenco para trabalhar, e onde ele se sente mais à vontade e confortável para poder produzir”, ressaltou.