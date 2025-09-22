'Quero desafios e objetivos grandes', diz novo treinador do Galo

O Paulista apresentou oficialmente, na manhã desta segunda-feira (22), o técnico Raphael Pereira, novo comandante do time para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre o sucesso em seus últimos trabalhos, objetivos que espera cumprir à frente do Galo e montagem do elenco.
Raphael revelou que deseja manter o trabalho que estava sendo realizado nos últimos dois anos, quando o Galo conquistou dois acessos consecutivos, além de melhorar e qualificar o elenco em busca dos objetivos para a próxima temporada. Ele também “tirou o chapéu” para o trabalho que o técnico Fausto Dias realizou durante esse período. “A gente sabe do potencial e do que vem sendo apresentado nos últimos anos. Os acessos, o trabalho bem feito da diretoria, então tem muita coisa boa e os resultados falam por si só. É ajustar alguma coisa, porque a mudança é sempre bem-vinda, e essa divisão exige mais, o sarrafo aumenta, então tenho certeza que a diretoria não vai medir esforços para montar um time qualificado, como foi nos últimos anos. A ideia é manter o trabalho, melhorar e qualificar para buscar os nossos objetivos”, disse o treinador.
Em relação ao estilo de jogo, Raphael explicou que não é apegado a uma formação específica e trabalha de acordo com o elenco que tem em mãos. “Não sou muito apegado à plataforma nenhuma. Dependo do que eu tenho no elenco. Já fui campeão com três zagueiros, com losango, na 442, então dependo muito da característica do atleta, ao que tenho no elenco para trabalhar, e onde ele se sente mais à vontade e confortável para poder produzir”, ressaltou.
Sobre os objetivos que almeja nesta temporada, o novo comandante do Galo afirmou que quer o acesso à Série A2. “O Paulista está numa crescente e minha carreira também. Esse pensamento de subir para a Série A3 e se manter aqui é pouco. Nós temos que buscar coisas maiores. A primeira coisa que falei com o presidente é que não queria atleta acomodado, e para essa divisão você tem que ter planejamento, objetivo de vida, saber o que você quer. Quando você vem para o Paulista, tem que saber o que quer para a vida, porque a pressão e a cobrança são muito grandes. Quem não tiver pronto para vestir essa camisa, nem vem. Isso serve para jogador ou treinador. Eu sei onde estou pisando e em nenhum momento me omiti ou tive dúvidas. É desafio grande que eu quero e objetivo grande que eu quero, com apoio de todos, não sozinho”, disse o treinador.
Em relação à comissão técnica, o Paulista manteve o preparador de goleiros João Paulo Barbosa e o preparador físico Rodolfo Servadio. O auxiliar técnico Alexander Vidal e o analista de desempenho Diego Luengo, que faziam parte da comissão do técnico Fausto Dias, também saíram do Paulista.
O clube estuda a possibilidade de trazer um novo analista de desempenho e, de acordo com apuração do JJ, Rodolfo Servadio deve assumir a função de auxiliar técnico.
ELENCO
Raphael também respondeu perguntas sobre a montagem de elenco para dar início à pré-temporada visando a Série A3. O treinador revelou que alguns atletas que estão no elenco atual do Galo já estavam no seu radar. “Conheço alguns jogadores que estão no elenco, inclusive tentei levar para clubes que eu passei. Fico muito feliz por estarem aqui hoje [...] Vamos ver a situação de todos, temos um grupo de atletas com contrato vigente, outros que já rescindiram e estamos analisando com o presidente para ver as melhores opções para que não fuja do orçamento do clube. É um planejamento equilibrado, com pés no chão e que tem dado certo”.
O treinador completou dizendo que quer trazer atletas com quem já trabalhou e falou sobre a chegada do meia-atacante Jeferson, primeiro reforço anunciado pelo Paulista para a Série A3, que foi campeão pelo clube em 2019 da “Bezinha” e estava na 3ª Divisão do Carioca. “Sim, temos atletas de confiança e se tiver no perfil financeiro do clube com certeza o Raphael e o Rodrigo vão ajustar e negociar. Sobre o Jeferson, você vê os comentários positivos da torcida em relação a ele, a entrega que ele teve no clube, mas tem a ressalva que você ser campeão de uma Bezinha não te credencia a ser campeão na A3, e o atleta tem que saber disso. O sarrafo aumenta. Se o atleta tem qualidade e já provou, é dar confiança, ajustar questões táticas para poder tirar o melhor desse jogador”, disse.
TORCIDA
O novo técnico do Galo não deixou de elogiar e destacar a torcida do Paulista. Ele também comentou sobre saber lidar com a pressão dos torcedores. “Não é fácil enfrentar o Paulista como eu enfrentei esse ano, com 10 mil pessoas aqui, contra. E hoje eu tenho que aproveitar isso a favor e eu vou aproveitar, não tenham dúvidas disso. [...] Aqui em casa nós temos que usar o fator campo e o fator torcida para propor nosso jogo. É o que a diretoria espera, o que a torcida espera. Um time que jogue e que tenha qualidade”