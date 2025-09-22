Joanete vai além da estética e pode afetar a qualidade de vida

Comum entre mulheres e frequentemente associado ao uso de calçados inadequados, o hálux valgo, deformidade conhecida como joanete, vai além da estética e pode comprometer a qualidade de vida do paciente. A deformidade envolve mudanças na posição dos ossos, ligamentos e tendões, causando dor e o surgimento de uma proeminência óssea na base do dedão, que pode resultar em limitações nas atividades diárias e alterações na forma de caminhar.

De acordo com os ortopedistas especialistas em cirurgia do pé e tornozelo do Hospital São Vicente, Dr. Éder Ferreira Moreira e Dr. Hélio Henrique de Paiva Junior, o joanete é uma condição multifatorial, relacionada a fatores intrínsecos (próprios do paciente) ou extrínsecos (que ocorreram durante a vida do paciente).

“O joanete pode estar relacionado tanto a fatores genéticos e estruturais, como o formato do osso do pé e a frouxidão dos ligamentos, quanto ao uso repetitivo de sapatos de bico fino. É muito mais comum em mulheres, numa proporção de 9 para cada homem”, destacam.