'Time Jundiaí Visita' leva ginástica rítmica à escola municipal

Os alunos da EMEB Dr. José Romeiro Pereira, que fica na Vila Isabel Eber, tiveram uma tarde diferente, fora da sala de aula. Cerca de 280 crianças dos ensinos Infantil e Fundamental I puderam acompanhar de perto as apresentações das atletas de ginástica rítmica do Time Jundiaí, da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). A atividade faz parte do programa “Time Jundiaí Visita”, que leva modalidades esportivas às escolas municipais.
O objetivo do Time Jundiaí Visita é levar a vivência das modalidades esportivas para dentro das escolas e divulgar o que a cidade oferece de forma gratuita, em um programa permanente e regular.
“Queremos despertar nas crianças o interesse pela prática esportiva, além de formar multiplicadores do esporte nas escolas e comunidades”, explicou a auxiliar técnica da equipe de ginástica artística, Márcia Pavan.
O programa é promovido pelos educadores esportivos da SMEL e professores de Educação Física da SME nas escolas municipais. Durante os encontros, os profissionais apresentam as modalidades e orientam sobre onde podem ser praticadas gratuitamente.
“A nossa proposta é proporcionar às crianças o contato direto com as modalidades, para que conheçam, experimentem e possam desenvolver essa prática no dia a dia”, destacou o coordenador pedagógico de Educação Física da SME, Rodolfo Teixeira.
Experiência para alunos e atletas
Na apresentação, as atletas do Time Jundiaí mostraram suas habilidades com os cinco aparelhos da ginástica rítmica: arco, bola, corda, fita e maças. A atividade foi uma oportunidade de aprendizado tanto para os estudantes quanto para as próprias ginastas.
“É muito bom, principalmente para aprender a lidar com o nervosismo. Em competições a gente sente aquela pressão, e apresentações como essa ajudam a treinar esse controle emocional”, contou a ginasta Giulia Sassi.
Para a treinadora Juliana Sassi da Cunha, a vivência é fundamental para a formação das atletas. “A importância de momentos como este é justamente a experiência de se apresentarem. Isso traz segurança para elas na hora das competições, que geralmente acontecem apenas duas vezes por ano”, destacou.