'Time Jundiaí Visita' leva ginástica rítmica à escola municipal

Os alunos da EMEB Dr. José Romeiro Pereira, que fica na Vila Isabel Eber, tiveram uma tarde diferente, fora da sala de aula. Cerca de 280 crianças dos ensinos Infantil e Fundamental I puderam acompanhar de perto as apresentações das atletas de ginástica rítmica do Time Jundiaí, da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). A atividade faz parte do programa “Time Jundiaí Visita”, que leva modalidades esportivas às escolas municipais.

O objetivo do Time Jundiaí Visita é levar a vivência das modalidades esportivas para dentro das escolas e divulgar o que a cidade oferece de forma gratuita, em um programa permanente e regular.

“Queremos despertar nas crianças o interesse pela prática esportiva, além de formar multiplicadores do esporte nas escolas e comunidades”, explicou a auxiliar técnica da equipe de ginástica artística, Márcia Pavan.