24 de setembro de 2025
PERSEGUIÇÃO

Homem pula de carro em movimento, mas acaba preso pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Quando percebeu que estava cercado, ele pulou do carro em movimento
Guardas municipais de Cabreúva prenderam um homem com um carro roubado, após perseguição. Para tentar fugir, o suspeito chegou a pular do veículo em movimento.

Os GMs faziam patrulhamento pelo bairro Bananal, quando se depararam com um veículo em que o motorista demonstrou nervosismo. Foi dada ordem de parada, mas ele não respeitou, dando início à perseguição.

Quando percebeu que estava cercado por várias viaturas, ele pulou do carro ainda em movimento e correu. Porém, foi alcançado e detido.

Questionado, ele disse que havia comprado o carro por R$ 500 e que o usaria como dublê.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi preso por receptação.

