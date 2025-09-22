Tempestade causa queda de árvores e destelhamentos em Jundiaí

O temporal que começou na madrugada desta segunda-feira (22) e voltou ainda mais forte no período da tarde causou destruição em vários pontos de Jundiaí e região.

Bairros como Anhangabaú, Vila Progresso, Vila Rami e Jardim Bonfiglioli registraram queda de árvores e destelhamentos em casas e comércios. Na avenida União dos Ferroviários, semáforos pararam de funcionar. A cidade também teve quedas de energia.

Queda de árvores na Vila Progresso