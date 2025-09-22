Tempestade causa queda de árvores e destelhamentos em Jundiaí

O temporal que começou na madrugada desta segunda-feira (22) e voltou ainda mais forte no período da tarde causou destruição em vários pontos de Jundiaí e região.
Bairros como Anhangabaú, Vila Progresso, Vila Rami e Jardim Bonfiglioli registraram queda de árvores e destelhamentos em casas e comércios. Na avenida União dos Ferroviários, semáforos pararam de funcionar. A cidade também teve quedas de energia.
Queda de árvores na Vila Progresso
ALERTA DA DEFESA CIVIL
Minutos antes da tempestade começar, a Defesa Civil emitiu um alerta severo sobre a chegada dos temporais com rajadas de vento na região, com risco de queda de árvore e destelhamento.
O alerta foi transmitido via telefonia celular para munícipes de Jundiaí e Região. As emergências devem ser encaminhadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros no 193.
SEM ENERGIA
Em razão da queda de energia, a CPFL informou ao Jornal de Jundiaí que o temporal provocou impactos sobre a rede elétrica em alguns locais da cidade e todo o efetivo da concessionária foi imediatamente mobilizado para os atendimentos. A empresa também garantiu que fornecimento para os clientes afetados será normalizado o mais brevemente possível.
A CPFL Piratininga alerta ainda para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação, nesses casos, é para que a população acione imediatamente a Defesa Civil e a concessionária e aguarde o atendimento. Os canais são site www.cpfl.com.br; App CPFL Energia, WhatsApp (19) 99908 8888 e call center 0800 010 2570.