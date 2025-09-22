Febre maculosa faz duas vítimas fatais em Itatiba

Itatiba registra duas mortes por febre maculosa, informa a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Itatiba. São um homem de 30 anos e uma criança de 3, ocorridas no fim de agosto e no início deste setembro. As vítimas tinham relação de amizade entre as famílias. As confirmações dos diagnósticos de febre maculosa foram laboratoriais, informa o Departamento de Vigilâncias em Saúde municipal.

A doença vem sendo monitorada pelo município de forma contínua e, sempre que algum caso suspeito é notificado, são imediatamente adotadas ações de prevenção e controle para proteger a população. Em 2025, foram registrados 26 casos suspeitos, dos quais dois foram confirmados e evoluíram para óbito.

Equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE) estão realizando a chamada ‘busca acarológica’ nos locais de possível contágio dessas vítimas. O teste recolhe carrapatos em áreas pontuais e envia para análise, para comprovação da espécie.