Febre maculosa faz duas vítimas fatais em Itatiba

Itatiba registra duas mortes por febre maculosa, informa a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Itatiba. São um homem de 30 anos e uma criança de 3, ocorridas no fim de agosto e no início deste setembro. As vítimas tinham relação de amizade entre as famílias. As confirmações dos diagnósticos de febre maculosa foram laboratoriais, informa o Departamento de Vigilâncias em Saúde municipal.
A doença vem sendo monitorada pelo município de forma contínua e, sempre que algum caso suspeito é notificado, são imediatamente adotadas ações de prevenção e controle para proteger a população. Em 2025, foram registrados 26 casos suspeitos, dos quais dois foram confirmados e evoluíram para óbito.
Equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE) estão realizando a chamada ‘busca acarológica’ nos locais de possível contágio dessas vítimas. O teste recolhe carrapatos em áreas pontuais e envia para análise, para comprovação da espécie.
Após a confirmação do local de contaminação, a área será classificada como área de transmissão - identificada por placas, assim como as que já existem nas áreas de risco. “A atuação integrada entre setores públicos, parceiros estaduais e acadêmicos, é essencial para garantir uma resposta eficaz à prevenção e combate da febre maculosa”, pontua o secretário adjunto de Vigilâncias em Saúde de Itatiba, Ulisses Geraldini Jr.
Ações de combate
Diversas ações da Prefeitura de Itatiba para prevenção da febre maculosa já foram reforçadas ao longo do período de sazonalidade do carrapato — que vai até o final de setembro — época de maior atividade do carrapato-estrela, especialmente em sua fase jovem (micuim). Entre essas ações está o monitoramento em áreas municipais com grande circulação de público, além de outras medidas importantes que intensificam o alerta durante toda a sazonalidade.
Com o registro de vítimas fatais, o alerta epidemiológico foi elevado em Itatiba e mais ações para coibir a doença vêm sendo tomadas, como o monitoramento em parques municipais. Além de alertas à população em canais institucionais da Prefeitura de Itatiba, cartazes e panfletos com informações sobre a doença serão distribuídos pela Secretaria de Saúde.
Profissionais de saúde da rede municipal pública estão sendo alertados para redobrar a atenção a possíveis sinais da doença, especialmente no pronto atendimento. Vale lembrar que quando identificada no início, a febre maculosa é facilmente tratável. A recomendação é que quem apresentar sintomas semelhantes aos de uma gripe forte (febre, desânimo, dor no corpo) alguns dias após ter estado em regiões de mata ou ter sido picado por carrapato-estrela, procure uma unidade de saúde imediatamente.
Procure no corpo
Estando em local de risco, é recomendado examinar o próprio corpo a cada duas horas. Ao encontrar um carrapato, deve-se retirar o mais rápido possível do corpo com auxílio de uma pinça. Após a remoção, lavar bem as mãos e o local da picada. Quanto mais rápido for retirado, menor a chance de infecção. Outro alerta é não esmagar o carrapato com as unhas, pois isso pode levar à contaminação.
A recomendação é, ao retirar o carrapato, colocá-lo em um frasco e levar ao CCZE para identificação. Não há necessidade de comparecer a uma unidade de saúde após a retirada do carrapato, apenas caso apresente sintomas nos 15 dias posteriores. Passado este tempo, sem a aparição e sintomas, está descartada a possibilidade de ter estar com a doença.
Transmissão e sintomas
A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, tem elevada taxa de letalidade quando não é tratada rapidamente. O carrapato-estrela, transmissor da doença, pode ser encontrado geralmente em animais silvestres, como capivaras e também em cavalos. Pode-se encontrá-lo em grama, arbustos, parques, trilhas, matas e locais onde há presença principalmente de animais silvestres.
Os sintomas da infecção podem aparecer entre 2 a 14 dias após a picada. Os principais são febre, náusea e vômito, dor muscular, dor de cabeça, desânimo, ou manchas avermelhadas pelo corpo.
Prevenção
A recomendação é de se prevenir contra as picadas do carrapato transmissor. Assim, como forma de cobrir as partes do corpo para evitar atraí-lo, recomenda-se uso de mangas longas, botas e calça comprida - com parte inferior colocada para dentro das meias, quando estiver em área de risco. O uso de roupas de cor clara também pode facilitar a visualização dos carrapatos. Para mais informações, o CCZE atende pelo telefone 4524-8826 ou pessoalmente, na Avenida José Boava - 1350, no Bairro da Ponte.