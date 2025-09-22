24 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POPULAÇÃO

Cajamar recebe ação “Cidadania Itinerante” nos dias 26 e 27

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência
O atendimento acontecerá na futura sede da Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, no Paraíso
O atendimento acontecerá na futura sede da Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, no Paraíso

Nos dias 26 e 27 de setembro, das 9h às 17h, o distrito do Polvilho receberá a ação “Cidadania Itinerante”, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho. O atendimento acontecerá na futura sede da Secretaria, localizada na avenida Bento da Silva Bueno, 351 – Paraíso.

O programa disponibiliza unidades móveis e uma equipe especializada para atender a população de forma rápida e desburocratizada. Para organização do fluxo, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com encerramento até uma hora antes do fim do expediente.

Entre os serviços oferecidos, estão:

  • Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG
  • Agendamento de 2.ª via de CNH
  • Agendamento na Receita Federal
  • Atestado de antecedentes criminais
  • Emissão de 2.ª via de CPF, título de eleitor e contas (água e luz)
  • Solicitação de certidões de nascimento, casamento e óbito
  • Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular
  • Entrada no seguro-desemprego
  • Elaboração de currículo
  • Consulta Serasa
  • Criação de conta GOV
  • Orientações com Procon e Defensoria Pública
  • Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM)
  • Registro de boletim de ocorrência
  • Encaminhamentos para programas e ouvidoria da SJC
  • Recebimento de denúncias de discriminação e intolerância religios
  • Orientações sobre a plataforma Trampolim

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais, garantindo cidadania e facilitando a vida dos cajamarenses.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários