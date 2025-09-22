Cajamar recebe ação “Cidadania Itinerante” nos dias 26 e 27

Nos dias 26 e 27 de setembro, das 9h às 17h, o distrito do Polvilho receberá a ação “Cidadania Itinerante”, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho. O atendimento acontecerá na futura sede da Secretaria, localizada na avenida Bento da Silva Bueno, 351 – Paraíso.

O programa disponibiliza unidades móveis e uma equipe especializada para atender a população de forma rápida e desburocratizada. Para organização do fluxo, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com encerramento até uma hora antes do fim do expediente.

Entre os serviços oferecidos, estão: