Cajamar recebe ação “Cidadania Itinerante” nos dias 26 e 27

Nos dias 26 e 27 de setembro, das 9h às 17h, o distrito do Polvilho receberá a ação “Cidadania Itinerante”, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Relações de Trabalho. O atendimento acontecerá na futura sede da Secretaria, localizada na avenida Bento da Silva Bueno, 351 – Paraíso.
O programa disponibiliza unidades móveis e uma equipe especializada para atender a população de forma rápida e desburocratizada. Para organização do fluxo, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, com encerramento até uma hora antes do fim do expediente.
Entre os serviços oferecidos, estão:
- Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG
- Agendamento de 2.ª via de CNH
- Agendamento na Receita Federal
- Atestado de antecedentes criminais
- Emissão de 2.ª via de CPF, título de eleitor e contas (água e luz)
- Solicitação de certidões de nascimento, casamento e óbito
- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular
- Entrada no seguro-desemprego
- Elaboração de currículo
- Consulta Serasa
- Criação de conta GOV
- Orientações com Procon e Defensoria Pública
- Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM)
- Registro de boletim de ocorrência
- Encaminhamentos para programas e ouvidoria da SJC
- Recebimento de denúncias de discriminação e intolerância religios
- Orientações sobre a plataforma Trampolim
A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais, garantindo cidadania e facilitando a vida dos cajamarenses.