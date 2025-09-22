Mulher desprotegida após fim da medida protetiva é agredida

24 de setembro de 2025
Um homem foi preso por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), do 49º Batalhão, neste fim de semana, no bairro Torres de São José, em Jundiaí, suspeito de violência doméstica contra sua companheira. Uma medida protetiva de urgência, concedida a ela pela Justiça por conta de uma ocorrência anterior, não estava mais em vigor.

A PM foi acionada para atender ocorrência de vias de fato e, quando chegou no local, a vítima logo fez contato informando que havia sido agredida pelo companheiro.

De acordo com a mulher, uma medida protetiva a seu favor, contra ele, não estava mais em vigor, o que possibilitou e facilitou a aproximação dele para agredi-la.

O suspeito foi abordado e confessou que entrou em vias de fato com a companheira, recebendo voz de prisão e sendo conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

