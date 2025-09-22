Guarda Municipal leva apresentação do Canil para a Emeb Giaretta

Nesta semana, a Emeb Antônio de Pádua Giaretta, no Jardim Carlos Gomes, recebeu a visita especial dos cães Iron e Nitro, da raça pastor-belga-malinois, que atuam na Operação com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). A ação, conhecida como Show Dog, apresentou às crianças as habilidades dos animais e a rotina do Canil da corporação, aproximando os estudantes do trabalho realizado no dia a dia pelos guardas e seus companheiros de quatro patas.
A coordenadora da escola, Andrea Rinco Favaron, destacou a relevância da atividade no processo de formação dos alunos. “Essa apresentação faz parte do nosso projeto de cidadania. Antes, visitávamos o canil, mas agora eles vêm até a escola, o que fortalece ainda mais essa parceria. As crianças aprendem sobre o papel da guarda, do canil e dos cães, além de noções de respeito e segurança, como não se aproximar ou tocar nos animais. Elas adoram, é sempre um sucesso e o assunto continua nas conversas de sala de aula depois”, explicou.
O guarda municipal William Tavares Junior, que atua no Canil da GMJ, reforçou que a iniciativa aproxima a comunidade do trabalho da corporação. “O Show Dog é uma forma de mostrar para as crianças como funciona o nosso trabalho. Os cães passam por treinamentos diários, com foco em habilidades de faro e também na busca por pessoas. Recentemente, inclusive, a cadela Kali conquistou um certificado internacional na área de busca e salvamento. Além disso, recebemos a Maya, uma labradora em treinamento para atuar como cão de terapia, o que também será muito importante para a população”, disse.
Para os alunos, a experiência foi inesquecível. A estudante Helloysa Marques, de 10 anos, do 5º ano, falou sobre a emoção de acompanhar a apresentação. “Foi uma experiência muito legal. Eu já tinha assistido antes, mas dessa vez foi ainda mais incrível. No começo fiquei com um pouquinho de medo, mas sabia que eles eram treinados. Eu gosto muito de cachorros, até tenho um em casa”, contou.
A ação integra a programação anual de atividades de cidadania realizadas pela escola, e, segundo a coordenação, seguirá como parte da formação dos estudantes, envolvendo não apenas o 5º ano, mas todas as turmas da unidade.