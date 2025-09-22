Guarda Municipal leva apresentação do Canil para a Emeb Giaretta

Nesta semana, a Emeb Antônio de Pádua Giaretta, no Jardim Carlos Gomes, recebeu a visita especial dos cães Iron e Nitro, da raça pastor-belga-malinois, que atuam na Operação com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). A ação, conhecida como Show Dog, apresentou às crianças as habilidades dos animais e a rotina do Canil da corporação, aproximando os estudantes do trabalho realizado no dia a dia pelos guardas e seus companheiros de quatro patas.

A coordenadora da escola, Andrea Rinco Favaron, destacou a relevância da atividade no processo de formação dos alunos. “Essa apresentação faz parte do nosso projeto de cidadania. Antes, visitávamos o canil, mas agora eles vêm até a escola, o que fortalece ainda mais essa parceria. As crianças aprendem sobre o papel da guarda, do canil e dos cães, além de noções de respeito e segurança, como não se aproximar ou tocar nos animais. Elas adoram, é sempre um sucesso e o assunto continua nas conversas de sala de aula depois”, explicou.

O guarda municipal William Tavares Junior, que atua no Canil da GMJ, reforçou que a iniciativa aproxima a comunidade do trabalho da corporação. “O Show Dog é uma forma de mostrar para as crianças como funciona o nosso trabalho. Os cães passam por treinamentos diários, com foco em habilidades de faro e também na busca por pessoas. Recentemente, inclusive, a cadela Kali conquistou um certificado internacional na área de busca e salvamento. Além disso, recebemos a Maya, uma labradora em treinamento para atuar como cão de terapia, o que também será muito importante para a população”, disse.