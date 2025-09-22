Ipem-SP orienta sobre capacetes para motociclistas e passageiros

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, alerta condutores e passageiros de motocicletas e veículos similares sobre a importância do uso correto e da escolha adequada dos capacetes, equipamento essencial para a segurança no trânsito.

O capacete é um dispositivo de segurança regulamentado, e sua fabricação, importação, distribuição e comercialização no Brasil devem seguir as exigências da Portaria Inmetro nº 231, de 18 de maio de 2021.

Na hora da compra, os consumidores devem estar atentos à presença do selo do Inmetro, que garante que o produto passou por testes de qualidade e atende às normas técnicas estabelecidas. Além disso, é fundamental verificar se a etiqueta do capacete contém as seguintes informações obrigatórias: