Logística na Etec Jarinu: inscrições abertas para vestibulinho

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec Jarinu até 3 de novembro de 2025.

São 40 vagas para o curso técnico de Logística, em parceria com a Prefeitura de Jarinu, com início no 1º semestre de 2026 e duração de um ano.

O curso técnico de Logística será ministrado presencialmente no Centro de Soluções - Centro de Formação Profissionalizante Prefeito Julio Zanoni, polo descentralizado da Etec Campo Limpo Paulista, no período noturno, de forma gratuita.