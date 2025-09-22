Logística na Etec Jarinu: inscrições abertas para vestibulinho

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec Jarinu até 3 de novembro de 2025.
São 40 vagas para o curso técnico de Logística, em parceria com a Prefeitura de Jarinu, com início no 1º semestre de 2026 e duração de um ano.
O curso técnico de Logística será ministrado presencialmente no Centro de Soluções - Centro de Formação Profissionalizante Prefeito Julio Zanoni, polo descentralizado da Etec Campo Limpo Paulista, no período noturno, de forma gratuita.
As inscrições para o vestibulinho devem ser feitas no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor da taxa é de R$ 29.
O candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio regular, ou ainda ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Para todos os pré-requisitos, verfique no site oficial da Etec.
O exame está previsto para 30 de novembro.