Ladrão é preso com cartão de ativista de Jundiaí já falecida

Um homem preso por furto neste final de semana, no Jardim Fepasa, em Jundiaí, carregava consigo um cartão bancário pertencente a uma ativista e militante da causa LGBTQIA+, de Jundiaí, muito conhecida em todo o estado de São Paulo, que faleceu neste ano.

A Polícia Civil deve investigar se o cartão da vítima, que era mulher trans, estava sendo usado durante este tempo, uma vez que, o homem preso pode ser um conhecido dela. O Jornal de Jundiaí também conversou com familiares, que disseram desconhecer neste primeiro momento, se havia algum registro dela sobre furto, roubo ou perda do cartão bancário - em respeito a um pedido da família, o nome dela não será divulgado.

PRESO

O suspeito em questão estava caminhando pela linha férrea, no Jardim Fepasa, quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Com ele, além do cartão, também foram encontradas algumas pedras de crack e uma peça de picanha.