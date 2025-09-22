Vento já derruba árvore e arrasta estrutura de telhado na região

O vento começou a ficar mais intenso desde a tarde deste domingo (21) na região de Jundiaí. Com as rajadas, algumas ocorrências já são registradas, mas há alertas para a tarde desta segunda-feira (22), quando uma frente fria deve chegar do Sul do país e trazer uma tempestade.
De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, até o momento, foi registrada a queda de uma árvore, na Vila Hortolândia. Não há registros de alagamentos, desmoronamentos ou comprometimento de estruturas residenciais. O órgão também comunica que, nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico foi de 41 milímetros.
Em Jarinu, na tarde de ontem, uma estrutura metálica de telhado foi arratasda pela ventania no bairro Nova Trieste. A estrutura foi parar na rua, de acordo com relato e registro do morador Leandro Ferreira, mas ninguém se feriu.
Previsão
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primavera começa nesta segunda-feira, às 15h19, e as boas-vindas da estação serão em forma de tempestade. Nesta noite, embora os ventos diminuam a intensidade, a chuva continuará forte. Para amanhã (23), a tendência é de chuva pela manhã e pela tarde, com mínima de 11°C e máxima de 25°C. Já na quarta, há possibilidade de chuva isolada e os termômetros ficarão entre 11°C e 23°C. Já na quinta, a previsão indica bastante frio, sem possibilidade de chuva, com mínima de 10°C e máxima de 14°C.