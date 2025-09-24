24 bairros terão ações do ‘Quem Ama, Cuida’ nesta semana

A Prefeitura de Jundiaí realiza, entre os dias 22 e 27 de setembro, o mutirão ‘Quem Ama, Cuida’ em 24 bairros da região Leste da cidade.

As equipes de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças, além de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) estarão nos seguintes locais: Cidade Nova I, Colônia, Jardim Caçula, Jardim Carlos Gomes, Jardim Cidadania, Jardim da Fonte, Jardim Danúbio, Jardim das Carpas, Jardim do Lírio, Jardim Itália, Jardim Pacaembu, Jardim Roma, Jardim Santana II, Jardim Tamoio, Ponte São João, Sagrado Coração de Jesus, Santa Rita de Cássia, Vila Liberdade, Vila Nambi, Vila Rica, Vila Rui Barbosa, Vila Santana, Vila São João Batista e Vila Tupi.

Durante as ações serão executados serviços de poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buraco, hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo.