Chuva mais intensa chega do Sul nesta tarde

Entre ontem (21) e a manhã de hoje (22), choveu 17 mm em Jundiaí, de acordo com Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). Um alívio para o ar seco que estava sobre a cidade já há bastante tempo. No entanto, a chuva mais volumosa vai chegar nesta tarde à região.

É o que indicam os radares do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Uma frente fria sobe do Sul para o Sudeste e ela que trará chuva mais intensa, além de ventos e raios. Há previsão de tempestade, vendaval e queda de temperatura. A primavera começa nesta segunda-feira, às 15h19. Então as boas-vindas da estação serão em forma de tempestade.

Ainda segundo o Inmet, nesta noite, embora os ventos diminuam a intensidade, a chuva continuará forte. Para amanhã (23), a tendência é de chuva pela manhã e pela tarde, com mínima de 11°C e máxima de 25°C. Já na quarta, há possibilidade de chuva isolada e os termômetros ficarão entre 11°C e 23°C. Já na quinta, a previsão indica bastante frio, sem possibilidade de chuva, com mínima de 10°C e máxima de 14°C.