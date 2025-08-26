Operação da Polícia Civil mira quadrilha de roubos a farmácias

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (26), uma operação para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão na zona leste de São Paulo contra uma quadrilha especializada em roubos a farmácias. O alvo do bando era medicamentos para emagrecimento.

As investigações tiveram início após suspeitos roubarem uma farmácia no bairro do Tatuapé, em março. Com base em trabalhos de inteligência policial, agentes do 30º Distrito Policial identificaram os envolvidos no crime.

O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados. Hoje, as equipes cumprem as ordens judiciais contra os integrantes da quadrilha.