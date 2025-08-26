Inventário digital cresce 144% em Cartórios de Jundiaí

A realização de inventários digitais em Cartórios de Notas de Jundiaí cresceu 144,4% entre 2020 e 2024, saltando de 509 para mais de 1,2 mil escrituras no período. Desde que a plataforma e-Notariado passou a permitir a prática destes atos on-line, já foram feitos mais de 5,6 mil atos de divisão de bens em Tabelionatos, retirando processos que antes levariam anos na Justiça. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram 728 inventários, número que projeta novo recorde anual caso a média se mantenha no ano.

A agilização no procedimento de divisão de bens entre os herdeiros, tem ganhado ainda mais importância às vésperas da Reforma Tributária, que prevê aumento do imposto sobre heranças e doações (ITCMD), pago ao Estado. Na prática, transmissões patrimoniais de maior valor poderão ter alíquotas mais altas nos próximos anos. Embora a lei estabeleça prazo de até 60 dias após o falecimento para abertura do inventário, famílias que ainda não regularizaram a divisão dos bens podem enfrentar custos maiores.

Os inventários — procedimentos que tratam da divisão dos bens de uma pessoa falecida entre os herdeiros — e que chegavam a levar até quatro anos para ser concluído na Justiça, passaram a ser resolvidos em até 15 dias, de forma presencial ou digital nos Tabelionatos de Notas, desde que todos os herdeiros estejam de acordo com a divisão dos bens.