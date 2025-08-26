Estiagem exige moderação do consumo de água na região

A falta de chuvas e o aumento do consumo em função das altas temperaturas podem levar à falta d’água em regiões mais elevadas de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Por isso, a Sabesp orienta para o uso consciente da água neste período
A concessionária Sabesp emitiu um comunicado no domingo (24) informando que, devido à falta de chuvas e ao aumento do consumo em função das altas temperaturas, podem ocorrer eventos de baixa pressão e falta d’água em algumas regiões mais elevadas nos municípios de Campo Limpo e Várzea Paulista.
A Companhia pede a colaboração da população para o uso consciente da água neste período.
Medidas simples ajudam a garantir que não falte água para ninguém: reduzir o tempo de banho, evitar lavar veículos e calçadas, fechar a torneira ao escovar os dentes e reutilizar água sempre que possível.
A Sabesp pede desculpas aos moradores afetados, reforça seu compromisso em fornecer água com volume e qualidade adequados e segue trabalhando para minimizar os impactos e garantir o abastecimento para todos.
Ocorrências podem ser registradas nos canais oficiais de atendimento pelo WhatsApp oficial da Sabesp (11) 3388-8000 ou pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).