Estiagem exige moderação do consumo de água na região

A falta de chuvas e o aumento do consumo em função das altas temperaturas podem levar à falta d’água em regiões mais elevadas de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Por isso, a Sabesp orienta para o uso consciente da água neste período

A concessionária Sabesp emitiu um comunicado no domingo (24) informando que, devido à falta de chuvas e ao aumento do consumo em função das altas temperaturas, podem ocorrer eventos de baixa pressão e falta d’água em algumas regiões mais elevadas nos municípios de Campo Limpo e Várzea Paulista.

A Companhia pede a colaboração da população para o uso consciente da água neste período.