Kauan anuncia pavimentações e a primeira ciclovia de Cajamar

Cajamar está vivendo uma grande transformação em sua infraestrutura viária. O prefeito Kauan anunciou um amplo pacote de pavimentação que contempla diferentes regiões do município, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.

Nos últimos dias, as obras de asfaltamento chegaram à Rua Timburi, esquina com a Rua Três Fronteiras, no distrito do Polvilho. O cronograma segue com a pavimentação da Avenida Tenente Marques, além do recapeamento das ruas José Marques Ribeiro e João Abdalla. Outro ponto de destaque é a conclusão da Estrada do Limoeiro, que recebeu muro de contenção e, agora, será totalmente asfaltada.

Além do recapeamento, diversas ruas de bairros que nunca receberam pavimentação estão sendo contempladas, representando um marco na história da cidade.