Kauan anuncia pavimentações e a primeira ciclovia de Cajamar

Cajamar está vivendo uma grande transformação em sua infraestrutura viária. O prefeito Kauan anunciou um amplo pacote de pavimentação que contempla diferentes regiões do município, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.
Nos últimos dias, as obras de asfaltamento chegaram à Rua Timburi, esquina com a Rua Três Fronteiras, no distrito do Polvilho. O cronograma segue com a pavimentação da Avenida Tenente Marques, além do recapeamento das ruas José Marques Ribeiro e João Abdalla. Outro ponto de destaque é a conclusão da Estrada do Limoeiro, que recebeu muro de contenção e, agora, será totalmente asfaltada.
Além do recapeamento, diversas ruas de bairros que nunca receberam pavimentação estão sendo contempladas, representando um marco na história da cidade.
Segundo o prefeito Kauan, o objetivo é substituir as soluções temporárias de tapa-buracos por obras definitivas, oferecendo infraestrutura de qualidade para todos os cajamarenses. “Nós sabemos que o tapa-buraco resolve questões pontuais, mas Cajamar precisa de obras duradouras e bem-feitas. Estamos garantindo mobilidade, segurança e deixando nossa cidade mais bonita, como os cajamarenses merecem. Esse trabalho está chegando em todos os cantos do município e vai continuar avançando”, destacou o prefeito Kauan.
Entre as novidades, também está prevista a construção da primeira ciclovia de Cajamar, um investimento que vai incentivar o uso da bicicleta e oferecer alternativas sustentáveis de transporte, transformando Cajamar em uma cidade mais moderna, organizada e preparada para o futuro.