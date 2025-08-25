25 de agosto de 2025
CONSERVAÇÃO

Avenida Luís Latorre e entorno recebem melhorias de zeladoria

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Ações de manutenção contribuem para a preservação dos espaços públicos e para a melhoria dos espaços de convivência
A Prefeitura de Jundiaí concluiu os serviços de zeladoria e conservação realizados na Avenida Prefeito Luís Latorre e em vias e praças próximas. As equipes executaram a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento em toda a extensão da avenida, ações que integram o programa de prevenção a enchentes durante o período de chuvas de verão. Também foi feita a remoção de entulhos.

“A limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento são medidas essenciais porque evitam o acúmulo de resíduos que podem obstruir as galerias pluviais. Esse trabalho preventivo é especialmente importante antes do período de chuvas mais intensas, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e moradores das regiões atendidas”, destacou o gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), Marcos Galdino.

Avenida Antônio Frederico Ozanam

Na Avenida Antônio Frederico Ozanam, os serviços contemplaram roçagem e raspagem da vegetação, além da manutenção da iluminação pública.

“A manutenção contínua das vias é essencial não apenas para a segurança, mas também para a valorização da estética urbana”, acrescentou Galdino.

Vila das Hortências

No bairro Vila das Hortências, as equipes de Parques, Jardins e Praças realizaram a destocagem de árvores já removidas na Praça Benedicto Vicente Franco.

De acordo com o assessor especial da UGISP, Renan Peres, as ações de manutenção contribuem para a preservação dos espaços públicos e para a melhoria do ambiente de convivência.

“Nosso objetivo é manter os espaços públicos sempre bem cuidados, para que a população tenha locais agradáveis e seguros. A destocagem e a constante manutenção na Praça Benedicto Vicente Franco contribuem não apenas para a estética, mas também para garantir que o espaço continue sendo um ponto de encontro e lazer para os moradores.”

