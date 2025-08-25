Avenida Luís Latorre e entorno recebem melhorias de zeladoria

A Prefeitura de Jundiaí concluiu os serviços de zeladoria e conservação realizados na Avenida Prefeito Luís Latorre e em vias e praças próximas. As equipes executaram a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento em toda a extensão da avenida, ações que integram o programa de prevenção a enchentes durante o período de chuvas de verão. Também foi feita a remoção de entulhos.

“A limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento são medidas essenciais porque evitam o acúmulo de resíduos que podem obstruir as galerias pluviais. Esse trabalho preventivo é especialmente importante antes do período de chuvas mais intensas, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e moradores das regiões atendidas”, destacou o gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), Marcos Galdino.

