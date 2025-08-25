Avenida Luís Latorre e entorno recebem melhorias de zeladoria

A Prefeitura de Jundiaí concluiu os serviços de zeladoria e conservação realizados na Avenida Prefeito Luís Latorre e em vias e praças próximas. As equipes executaram a limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento em toda a extensão da avenida, ações que integram o programa de prevenção a enchentes durante o período de chuvas de verão. Também foi feita a remoção de entulhos.
“A limpeza de bocas de lobo e o hidrojateamento são medidas essenciais porque evitam o acúmulo de resíduos que podem obstruir as galerias pluviais. Esse trabalho preventivo é especialmente importante antes do período de chuvas mais intensas, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e moradores das regiões atendidas”, destacou o gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), Marcos Galdino.
Avenida Antônio Frederico Ozanam
Na Avenida Antônio Frederico Ozanam, os serviços contemplaram roçagem e raspagem da vegetação, além da manutenção da iluminação pública.
“A manutenção contínua das vias é essencial não apenas para a segurança, mas também para a valorização da estética urbana”, acrescentou Galdino.
Vila das Hortências
No bairro Vila das Hortências, as equipes de Parques, Jardins e Praças realizaram a destocagem de árvores já removidas na Praça Benedicto Vicente Franco.
De acordo com o assessor especial da UGISP, Renan Peres, as ações de manutenção contribuem para a preservação dos espaços públicos e para a melhoria do ambiente de convivência.
“Nosso objetivo é manter os espaços públicos sempre bem cuidados, para que a população tenha locais agradáveis e seguros. A destocagem e a constante manutenção na Praça Benedicto Vicente Franco contribuem não apenas para a estética, mas também para garantir que o espaço continue sendo um ponto de encontro e lazer para os moradores.”