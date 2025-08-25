25 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PMs prendem pai suspeito de agredir a filha

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele confessou a agressão, alegando legítima defesa após levar uma paulada
Ele confessou a agressão, alegando legítima defesa após levar uma paulada

Policiais militares prenderam um homem em Várzea Paulista, suspeito de agredir a própria filha. O caso aconteceu na Vila Real. Ele confessou a agressão, alegando legítima defesa após levar uma paulada.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que alegou ter sido agredida verbalmente e fisicamente pelo pai.

Ele foi abordado e confessou, dizendo que primeiramente sofreu um golpe na cabeça e por isso revidou.

O pai foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso por violência doméstica.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários