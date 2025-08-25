PMs prendem pai suspeito de agredir a filha

Policiais militares prenderam um homem em Várzea Paulista, suspeito de agredir a própria filha. O caso aconteceu na Vila Real. Ele confessou a agressão, alegando legítima defesa após levar uma paulada.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que alegou ter sido agredida verbalmente e fisicamente pelo pai.

Ele foi abordado e confessou, dizendo que primeiramente sofreu um golpe na cabeça e por isso revidou.