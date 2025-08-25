Cerest participa de Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador

O Centro de Referência e Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí marcou presença na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT), realizada em Brasília de 18 a 21 de agosto. O evento reuniu mais de três mil participantes, incluindo profissionais de diversas áreas, gestores, representantes dos Conselhos de Saúde e de Controle Social, além de movimentos sociais e sindicais.

O tema principal desta edição foi “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. Ao longo dos quatro dias, foram debatidas e deliberadas 134 diretrizes e 520 propostas elaboradas nas conferências estaduais e municipais.

A gerente do Cerest, Gabriela Antunes, destacou a importância da participação do município no encontro. “Foi uma grande satisfação estarmos presentes. O nosso Cerest tem um papel estratégico, atuando de forma integrada com os serviços de saúde, sindicatos, gestores e trabalhadores. Além de atender às demandas locais, somos referência regional, o que amplia nossa responsabilidade na articulação e no apoio técnico aos municípios da microrregião. É fundamental transformar as demandas do cotidiano em políticas públicas efetivas, reafirmando o compromisso coletivo com a promoção da saúde, a prevenção de adoecimentos e o estímulo a condições cada vez mais dignas de trabalho frente aos desafios atuais”, ressaltou.