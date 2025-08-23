Galo assusta Fantasma, vence e larga em vantagem nas oitavas

O Paulista venceu o Primavera por 1 a 0, na noite deste sábado (23), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Em um jogo com uma expulsão para cada lado e um gol de pênalti, marcado pelo atacante Léo Souza, o Galo assustou o Fantasma e largou em vantagem nos primeiros 90 minutos das oitavas.
O jogo de volta - e decisivo -, acontece no domingo (31), às 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ao contrário da A4, na Copa Paulista não há “vantagem” do empate, portanto, se o duelo terminar empatado no agregado (soma dos resultados das duas partidas), a decisão será por pênaltis.
A PARTIDA
O primeiro tempo foi de muita pressão do adversário, com pelo menos quatro chances claras de gol desperdiçadas. Por outro lado, o Paulista manteve a paciência enquanto o Primavera girava a bola e, no momento certo, aproveitou o contra-ataque, fez bela jogada e sofreu o pênalti, abrindo o placar na cobrança de Léo Souza.
O primeiro susto do Fantasma aconteceu aos 10 minutos de jogo. O meia Nelsinho lançou para Brunão e o camisa 9 ajeitou de peito para Cesinha. De primeira, o atacante devolveu em profundidade para Brunão, que conduziu com velocidade até a área e finalizou no cantinho, obrigando a primeira grande defesa do goleiro Lee.
O Primavera continuou martelando no campo de ataque e, aos 14 minutos, perdeu uma chance inacreditável. Cesinha chegou com perigo na ponta direita, cortou o lateral Biro e cruzou com muita categoria para Brunão. Na cara do gol, o camisa 9 furou e, no rebote, a bola sobrou para Matheus Anjos dentro da pequena área, mas, sem ângulo, ele acertou o lado de fora da rede.
Ainda no primeiro tempo, o Primavera teve mais duas chances perdidas: uma aos 29 minutos, na finalização de Matheus Anjos, que tirou tinta da trave, e outra aos 34, em uma jogada de bola parada, quando Cleiton desviou de cabeça e Lee fez outra boa defesa.
Mas, como diz a máxima do futebol, “quem não faz, toma!" E foi assim que o Galo abriu o placar, aos 37 minutos. Logo após a defesa de Lee, o Tricolor aproveitou uma das poucas chances em que conseguiu passar do meio-campo. O zagueiro Gabriel Reis fez ótimo passe para Choco que, de primeira, acionou Marola no campo de ataque. Na disputa pela posse da bola, o lateral do Galo foi empurrado por Douglas dentro da área e o árbitro apontou à marca da cal. Pênalti para o Galo!
O encarregado pela cobrança foi o atacante Léo Souza, que bateu com muita categoria no canto direito do goleiro, que até acertou o canto, mas não conseguiu alcançar a bola. 1 a 0!
Após abrir o placar, a torcida do Paulista mal teve tempo de sentir o alívio, pois, aos 39 minutos, Miguel Elias fez uma falta no meio-campo e foi expulso por ter levado o segundo cartão amarelo.
O Primavera voltou a pressionar, agora com a vantagem de um jogador a mais, mas o Galo conseguiu segurar a pressão e ir para o intervalo vencendo por 1 a 0.
SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo, o Primavera - com um jogador a mais -, voltou pressionando desde o primeiro segundo, enquanto o Galo tentava segurar a pressão, contando com o apoio incansável dos 2.070 torcedores presentes no estádio.
Aos 3 minutos, Matheus Anjos, livre de marcação, fez um “chutamento” para a área e a bola tinha direção para o fundo do gol, mas o zagueiro Zé Mendes salvou de forma heroica, em cima da linha, de cabeça.
Com 20 minutos do segundo tempo, Richard acertou uma “joelhada” em Lucas Silva, em uma disputa de bola aérea, e recebeu o cartão vermelho direto.
O Primavera não sentiu tanto a expulsão e seguiu pressionando a todo momento no campo de ataque. O Paulista, por sua vez, fez um jogo defensivo perfeito e, a cada bola desarmada, a torcida vibrava como se fosse um gol.
Apesar de chances para os dois lados, o Galo conseguiu sacramentar a vitória nos primeiros 90 minutos das oitavas de final.