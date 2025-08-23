Acompanhe Paulista x Primavera ao vivo pela Rádio Difusora

Paulista e Primavera se enfrentam na noite de hoje (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A bola rola a partir das 19h e o duelo terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte. Acompanhe a transmissão ao vivo CLICANDO AQUI.