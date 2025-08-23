Agricultores de Jundiaí participam de feiras técnicas

A Unidade de Gestão de Agricultura, Abastecimento e Turismo (UGAAT) promoveu nesta semana duas missões técnicas com agricultores jundiaienses, que puderam conhecer de perto inovações e tendências do setor. As visitas ocorreram à 17ª Bejo a Campo, em Bragança Paulista, e à Feira Internacional da Irrigação Brasil (FIIB).
O objetivo da iniciativa foi oferecer aos produtores locais a oportunidade de atualização técnica, contato com novas tecnologias e a possibilidade de ampliar o networking com empresas e profissionais do agronegócio.
Segundo o diretor do Departamento de Agronegócio da UGAAT, Sérgio Pompermaier, que acompanhou os agricultores nos eventos, o resultado foi bastante positivo.
“Os produtores tiveram acesso a informações sobre novas cultivares, técnicas de cultivo e inovações em irrigação. Esse contato é fundamental para que eles possam avaliar o que pode ser incorporado em suas propriedades, aumentando produtividade e qualidade. Além disso, conhecer espécies não tradicionalmente cultivadas na região abre novas possibilidades de diversificação para a agricultura local”, destacou Pompermaier.
Bejo a Campo 2024
Realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, em Bragança Paulista, a Bejo a Campo recebeu os visitantes em sua estação experimental. O evento apresentou 16 campos demonstrativos com as principais culturas do portfólio da empresa, como cenouras, beterrabas, cebolas, folhosas e frutos.
Entre os destaques estiveram as variedades de alface crespa Grazina, que se mostrou promissora tanto em campo aberto quanto em hidroponia, além das novidades em radicchio e a introdução do novo brócolis Bragantino, que promete agregar valor ao produtor pela alta produtividade e uniformidade.
O evento também trouxe inovações em tecnologia de sementes, como o B-MOX para cenouras e cebolas, que garante maior uniformidade de germinação, e a peletização das sementes de folhosas, que facilita o manejo e melhora o aproveitamento.
Feira Internacional da Irrigação Brasil (FIIB)
Já a FIIB reuniu especialistas, empresas e produtores em torno das principais novidades do setor de irrigação no Brasil e no mundo. Além da exposição de serviços, máquinas e equipamentos, a programação incluiu palestras e minicursos sobre técnicas sustentáveis, gestão da água e avanços em irrigação de precisão.
A gestora da UGAAT, Marcela Moro, ressaltou a importância dessas oportunidades para os agricultores de Jundiaí. “Nosso trabalho é aproximar o produtor das melhores práticas e tecnologias disponíveis no mercado. Essas experiências contribuem não só para o desenvolvimento das propriedades rurais, mas também para a competitividade e a sustentabilidade da agricultura de Jundiaí”, afirmou.
A participação nessas feiras, reforça o compromisso em apoiar o setor agrícola, oferecendo ferramentas para que os produtores locais continuem inovando e garantindo alimentos de qualidade para a população.