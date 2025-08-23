Agricultores de Jundiaí participam de feiras técnicas

A Unidade de Gestão de Agricultura, Abastecimento e Turismo (UGAAT) promoveu nesta semana duas missões técnicas com agricultores jundiaienses, que puderam conhecer de perto inovações e tendências do setor. As visitas ocorreram à 17ª Bejo a Campo, em Bragança Paulista, e à Feira Internacional da Irrigação Brasil (FIIB).

O objetivo da iniciativa foi oferecer aos produtores locais a oportunidade de atualização técnica, contato com novas tecnologias e a possibilidade de ampliar o networking com empresas e profissionais do agronegócio.

Segundo o diretor do Departamento de Agronegócio da UGAAT, Sérgio Pompermaier, que acompanhou os agricultores nos eventos, o resultado foi bastante positivo.

“Os produtores tiveram acesso a informações sobre novas cultivares, técnicas de cultivo e inovações em irrigação. Esse contato é fundamental para que eles possam avaliar o que pode ser incorporado em suas propriedades, aumentando produtividade e qualidade. Além disso, conhecer espécies não tradicionalmente cultivadas na região abre novas possibilidades de diversificação para a agricultura local”, destacou Pompermaier.