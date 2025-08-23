Homem é preso por afrontar GMs que pediram para baixar som alto

Na noite de ontem (22), a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) efetuou a prisão de um homem na avenida Faustino Bizeto, em Campo Limpo Paulista, por desacato, resistência e desobediência, após ele ter "partido para cima" dos guardas ao receber pedido para baixar o som do carro.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes visualizaram dois indivíduos ao lado de um veículo com o porta-malas aberto e o som automotivo em volume excessivamente alto. Diante da infração, foi realizada a abordagem com o objetivo de orientar os envolvidos sobre a necessidade de reduzir o volume sonoro.

No momento em que foi solicitado o documento de identificação, um dos abordados reagiu de forma exaltada, afirmando não ser obrigado a apresentar documento. Em seguida, passou a proferir ofensas contra a equipe, utilizando palavras de baixo calão, configurando desacato à autoridade.