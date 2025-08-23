24 de agosto de 2025
SAÚDE

Jundiaí lança programa para fortalecer rede de amamentação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
DIVULGAÇÃO
A ação tem o objetivo de fortalecer a rede de amamentação em Jundiaí
A ação tem o objetivo de fortalecer a rede de amamentação em Jundiaí

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) lançou nesta semana, durante encontro técnico com profissionais da saúde, educação e assistência social da região, a iniciativa Trilha de Aprendizagem: Amamenta Alimenta Brasil. A ação tem o objetivo de fortalecer a rede de amamentação em Jundiaí.

O evento, realizado no auditório da Universidade Paulista (UNIP), reuniu mais de 350 pessoas e também integrou as ações do Agosto Dourado, mês dedicado à infância.

O município, a partir da adesão à “Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS — Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)”, do Ministério da Saúde, vai iniciar uma série de ações de estímulo à promoção do aleitamento materno e à alimentação saudável para crianças menores de dois anos.

“A iniciativa envolve desde a oferta de capacitação para os profissionais da Atenção Básica, a criação de indicadores e a implementação de estratégias focadas na realidade de cada território. Sabemos o quão importante é a amamentação e a alimentação saudável para o futuro emocional e cognitivo de nossas crianças e olharemos de maneira integral para a família e seu bebê, desde o pré-Natal”, afirmou a diretora de Atenção Básica, Tatiana de Luca Barbosa.

A gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, destacou que a adesão a esse programa também reforça o compromisso da gestão com as políticas públicas voltadas à primeira infância.

“A cidade tem ações potentes. Com mais essa, ampliamos o apoio à amamentação, que além dos benefícios já conhecidos para a saúde dos bebês e das mães, é um ato ecológico que não polui, gera economia e reconecta a sociedade com a natureza”, enfatizou.

Programação
O encontro técnico também contou com uma reflexão sobre o tema da 14ª Semana do Bebê e da Semana Mundial do Aleitamento Materno: “Priorizemos a Amamentação: criemos sistemas de apoio sustentáveis”; com palestras sobre luto materno, Semana Mundial do Aleitamento Materno, e Epigenética, Saúde Planetária e Amamentação.

Também houve a apresentação da ferramenta de sensibilização e mobilização para ambientes públicos e comunitários favoráveis à amamentação.

