Jundiaí lança programa para fortalecer rede de amamentação

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) lançou nesta semana, durante encontro técnico com profissionais da saúde, educação e assistência social da região, a iniciativa Trilha de Aprendizagem: Amamenta Alimenta Brasil. A ação tem o objetivo de fortalecer a rede de amamentação em Jundiaí.

O evento, realizado no auditório da Universidade Paulista (UNIP), reuniu mais de 350 pessoas e também integrou as ações do Agosto Dourado, mês dedicado à infância.

O município, a partir da adesão à “Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS — Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)”, do Ministério da Saúde, vai iniciar uma série de ações de estímulo à promoção do aleitamento materno e à alimentação saudável para crianças menores de dois anos.