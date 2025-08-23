24 de agosto de 2025
SÃO PAULO

Veículo com mais de meio milhão de reais em débitos é apreendido

Por Redação | SSP
Policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), durante ação da Divisão de Administração do DETFD, abordaram um veículo na Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, zona sul da capital.

Durante a fiscalização, foi constatado que o carro circulava com licenciamento vencido desde 2018. A consulta ao sistema revelou ainda que o automóvel acumulava impressionantes R$ 583.461,10 em débitos, provenientes de 1.499 autuações por excesso de velocidade e outras infrações.

Após a adoção das medidas administrativas cabíveis, o veículo foi removido ao pátio local. Segundo levantamento da própria equipe, este é o 12º carro com maior número de débitos registrados em todo o estado de São Paulo.

