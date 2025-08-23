Mais de 180 armas são apreendidas em fábrica no interior de SP

Uma operação entre a Polícia Militar e o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), resultou na apreensão de 183 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, carabinas e espingardas. A ação aconteceu na última quinta-feira (21) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Atibaia, Paulínia e Americana, no interior de São Paulo.

O alvo principal foi um homem suspeito de vender armas de fogo ilegais e certificados de registro a uma organização criminosa. Segundo as investigações, o pai dele está preso pelo mesmo crime, sendo que o filho teria sido o responsável por continuar os “negócios”.

“Quando o pai foi preso, o filho teria continuado os contatos com a facção para seguir lucrando de forma ilegal”, explicou o coronel Cleotheos Sabino, comandante do policiamento na região onde os mandados foram cumpridos.