24 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPERAÇÃO

Mais de 180 armas são apreendidas em fábrica no interior de SP

Por Redação | COMUNICAÇÃO SSP
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO/ SSP
Em outro imóvel, as equipes encontraram um “bunker” que abrigava pelo menos mais 100 armas
Em outro imóvel, as equipes encontraram um “bunker” que abrigava pelo menos mais 100 armas

Uma operação entre a Polícia Militar e o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), resultou na apreensão de 183 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, carabinas e espingardas. A ação aconteceu na última quinta-feira (21) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Atibaia, Paulínia e Americana, no interior de São Paulo. 

O alvo principal foi um homem suspeito de vender armas de fogo ilegais e certificados de registro a uma organização criminosa. Segundo as investigações, o pai dele está preso pelo mesmo crime, sendo que o filho teria sido o responsável por continuar os “negócios”. 

“Quando o pai foi preso, o filho teria continuado os contatos com a facção para seguir lucrando de forma ilegal”, explicou o coronel Cleotheos Sabino, comandante do policiamento na região onde os mandados foram cumpridos. 

O Ministério Público descobriu o esquema criminoso e identificou os endereços relacionados ao suspeito. Em um deles, havia uma loja clandestina de armas. Durante a fiscalização, foram encontradas vários revólveres e pistolas sem número de registro. 

Em outro imóvel, as equipes encontraram um “bunker” que abrigava pelo menos mais 100 armas. 

O suspeito vai responder por posse ilegal de arma. O caso está sendo registado no Ministério Público. 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários