Após cinco meses em liberdade, 'a conta' chegou outra vez

Cinco meses depois de um criminoso de Jundiaí ganhar a liberdade, após cumprir pena por roubo, em uma penitenciária, ele está de volta à prisão. Isso porque, outro de tantos processos a que responde, por assalto e também tráfico de drogas, foi concluído com mais uma condenação, agora a seis anos de prisão. Na noite desta sexta-feira (22), policiais militares de Força Tática do 49° Batalhão o capturaram em sua casa, no bairro Parque Centenário.

Os policiais sargento Fonseca, cabo Frank e soldados Diego Uzelo e Bueno receberam informações de que um criminoso com várias detenções por roubo e tráfico, que já havia cumprido pena, estava mais uma vez sendo procurado pela Justiça.

Com o mandado em mãos e possíveis endereços onde encontrá-lo, os policiais fizeram as diligências, até que o localizaram.