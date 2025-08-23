24 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Após cinco meses em liberdade, 'a conta' chegou outra vez

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os policiais foram até a casa dele o capturaram
Os policiais foram até a casa dele o capturaram

Cinco meses depois de um criminoso de Jundiaí ganhar a liberdade, após cumprir pena por roubo, em uma penitenciária, ele está de volta à prisão. Isso porque, outro de tantos processos a que responde, por assalto e também tráfico de drogas, foi concluído com mais uma condenação, agora a seis anos de prisão. Na noite desta sexta-feira (22), policiais militares de Força Tática do 49° Batalhão o capturaram em sua casa, no bairro Parque Centenário.

Os policiais sargento Fonseca, cabo Frank e soldados Diego Uzelo e Bueno receberam informações de que um criminoso com várias detenções por roubo e tráfico, que já havia cumprido pena, estava mais uma vez sendo procurado pela Justiça.

Com o mandado em mãos e possíveis endereços onde encontrá-lo, os policiais fizeram as diligências, até que o localizaram.

Ele foi informado da nova condenação, por tráfico, e conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado.

Desta forma, o bandido foi levado para o sistema prisional, de onde havia saído há cinco meses, após cumprir pena por outro crime.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários