Podemos ter três tipos de experiências durante nossa existência imortal: expiação, prova e missão. A expiação é um sofrimento como consequência de faltas cometidas em encarnações pretéritas ou na atual, visando a reparação e o progresso espiritual, podendo ser imposta aos Espíritos endurecidos ou ignorantes. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de um erro e as suas consequências. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. A expiação apaga a falta e purifica, é o remédio que limpa as chagas e cura o enfermo.

A prova é um teste, uma oportunidade de demonstrar e desenvolver virtudes e qualidades morais e superar obstáculos. Nem toda prova está diretamente relacionada a equívocos anteriores, muitas vezes são oportunidades para demonstrarmos nosso progresso ou adquirir novas experiências. Ela pode ser voluntária, dessa forma, podemos solicitar provas para acelerar a nossa evolução.

Missão é uma tarefa a que o Espírito se propõe a fazer, em diversas áreas e graus e que pode ser desempenhada tanto encarnado quanto desencarnado. Ela sempre tem por objetivo o bem, no sentido de auxiliar o progresso da Humanidade, dos povos, dos indivíduos e de quem a faz. Existe também a missão de vida, na qual Espíritos mais evoluídos encarnam para ter uma existência total ou predominante para uma missão, sem precisar passar por prova ou expiação. Essa situação é rara e tem como principal exemplo o nosso Mestre Jesus Cristo.

Podemos vivenciar essas três experiências conjuntamente em uma mesma encarnação, porém em circunstâncias diferentes, como por exemplo, podemos passar por uma expiação no âmbito financeiro, por uma prova no âmbito familiar e termos uma missão no âmbito científico. Quanto menos evoluídos somos, mais precisamos passar por expiações e provas e temos menos missões. À medida que progredimos moralmente, erramos menos e consequentemente contraímos menos débitos e, assim, temos menos expiações e provas e mais missões.

Segundo O Evangelho segundo o Espiritismo, não há crer que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um Espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ (ebattel@hotmail.com)