Bandido condenado a 17 anos de prisão é capturado pela Guarda

Um bandido condenado a 17 anos e 10 meses de prisão, por roubo, e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais no bairro Santa Luzia, em Itatiba.

Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento, quando se depararam com um veículo Pálio, cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Ele foi abordado e, durante averiguação, os guardas descobriram que ele estava sendo procurado com condenação por assalto.