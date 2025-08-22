24 de agosto de 2025
LADRÃO

Bandido condenado a 17 anos de prisão é capturado pela Guarda

Divulgação
O criminoso foi levado para o sistema prisional para cumprir sua pena 
Um bandido condenado a 17 anos e 10 meses de prisão, por roubo, e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais no bairro Santa Luzia, em Itatiba.

Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento, quando se depararam com um veículo Pálio, cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Ele foi abordado e, durante averiguação, os guardas descobriram que ele estava sendo procurado com condenação por assalto.

O ladrão, que tem 39 anos, foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

