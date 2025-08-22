'Jundiahy Gastronomia de Rua’ estreia neste fim de semana

A partir deste sábado (23), o Parque do Corrupira recebe a estreia do projeto “Jundiahy Gastronomia de Rua”, iniciativa da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), que promete levar opções variadas de comidas e bebidas para toda a família. O evento acontece das 8h às 17h, no sábado (23) e domingo (24), e seguirá com edições em todos os finais de semana no parque.
A novidade é também uma oportunidade para os visitantes que não conseguiram reservar as churrasqueiras do parque, mas ainda assim querem aproveitar um momento de refeição e lazer em família.
Programação do fim de semana (23 e 24 de agosto)
Caldo de Cana: Tem Ki te Caldo de Cana
Cerveja Artesanal: Mechetti
Doces e Sobremesas: Crepes Suiço
Sorvete e Raspadinha: Geo Gelato
Salgados: Ka&Di Salgados
Segundo a gestora da UGAAT, Marcela Moro, o projeto chega para ampliar as oportunidades de negócios e fortalecer a identidade de Jundiaí como polo gastronômico: “Este projeto é mais um incentivo da Prefeitura aos pequenos negócios da gastronomia local. Ele gera oportunidades de renda, valoriza e estimula os empreendedores e, ao mesmo tempo, reforça a vocação de Jundiaí como um destino de Turismo Gastronômico”.
Cadastro permanente
O “Jundiahy Gastronomia de Rua” é um cadastro permanente voltado a empreendedores de gêneros alimentícios e bebidas. Podem se inscrever comerciantes que atuem em food trucks, trailers, carrinhos, bicicletas, tabuleiros ou tendas desmontáveis, desde que sediados em Jundiaí e em situação regular junto à Prefeitura.
Os cadastrados poderão participar de eventos do calendário municipal, iniciativas da UGAAT – como o Sabores da Gente – além de programações e inaugurações realizadas por outras Unidades de Gestão em equipamentos públicos.
Como participar
Os interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line disponível no site do Turismo Jundiaí. Mais informações estão no decreto nº 35.242, publicado entre as páginas 12 e 13 da edição 5663 da Imprensa Oficial, ou pelos telefones (11) 4589-9264/4589-9265.