'Jundiahy Gastronomia de Rua’ estreia neste fim de semana

A partir deste sábado (23), o Parque do Corrupira recebe a estreia do projeto “Jundiahy Gastronomia de Rua”, iniciativa da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), que promete levar opções variadas de comidas e bebidas para toda a família. O evento acontece das 8h às 17h, no sábado (23) e domingo (24), e seguirá com edições em todos os finais de semana no parque.

A novidade é também uma oportunidade para os visitantes que não conseguiram reservar as churrasqueiras do parque, mas ainda assim querem aproveitar um momento de refeição e lazer em família.

Programação do fim de semana (23 e 24 de agosto)