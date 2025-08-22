GMs prendem dupla com carga de café furtada

Guardas municipais prenderam dois homens, na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, suspeitos de furto de 40 pacotes de café, em um supermercado. Inicialmente eles negaram o crime, mas depois confessaram.
A Corporação recebeu informações de que um veículo envolvido em furtos estaria deixando a cidade pela Anhanguera. Uma equipe que estava patrulhando pelo bairro Guanabara passou a procurar pelo veículo, e conseguiu encontrá-lo - no carro havia dois ocupantes, que seguiam no sentido São Paulo.
Em averiguação, os guardas encontraram no carro 40 pacotes de café, avaliados em R$ 1,6 mil.
Inicialmente eles disseram que haviam comprado os produtos em Diadema, mas não apresentaram nota fiscal. Pouco depois, porém, confessaram que haviam furtado em um supermercado.
Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia, onde foram presos.