GM de Itatiba agora tem aplicativo para agilizar atendimento

A Guarda Municipal (GM) de Itatiba lançou nesta quinta-feira (21) o aplicativo 153 Itatiba, que permite acionar a GM diretamente da tela do celular. A facilidade se soma ao telefone de emergência, 153, ao fixo 4538-4553 e ao 180 (denúncia de violência contra mulher) como meio de contato com a GM de Itatiba.
O objetivo do aplicativo, do Sistema Sentry, é proporcionar atendimento ainda mais rápido, prático e seguro, ampliando o acesso à corporação. Disponível gratuitamente para smartphones, a instalação dele permite que o cidadão consiga se comunicar diretamente com a GM, solicitar socorro e até mesmo enviar a localização em tempo real durante o atendimento da solicitação. Ao relatar a ocorrência no celular, o munícipe irá falar com um atendente da GM de Itatiba também em tempo real.
Links para baixar
Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do smartphone e baixar o 153 Itatiba. Ao abrir o chat, é só descrever a ocorrência e um profissional da Guarda Municipal irá atender.
Sistema Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sentry.sos.itatiba
Sistema Apple: https://apps.apple.com/br/app/153-itatiba/id6751056882
Novidades
Esta é a terceira novidade da GM neste mês. Na segunda-feira (18), foram apresentadas seis viaturas que substituem antigos veículos, modernização possível devido ao novo contrato de locação: uma Chevrolet TrailBlazer para a equipe da Ronda Ostensiva Municipal - Romu e cinco Renault Duster - um para a Patrulha Guardiã Maria da Penha e as demais para o Patrulhamento Urbano.
No dia 8, uma solenidade promoveu 70 GM's de carreira, sendo um novo inspetor, 13 novos subinspetores e 56 Patrulheiros 2ª Classe. A valorização da corporação foi por meio do Processo de Promoção Interna, realizado em 27 de abril, após mais de uma década sem concurso interno.
A GM, com Base Central da Guarda Municipal GM Carlos José Marques Rossetti instalada no Parque Ferraz Costa, foi criada em 31 de outubro de 1967, e hoje conta com GOC - Grupo de Operações com cães, Romo - Ronda Ostensiva com Motocicletas, Patrulhamento Ambiental, Patrulhamento Urbano - ostensivo de rotina e em pontos fixos, Patrulha Guardiã Maria da Penha, Romu e Ronda Escolar. Além do Departamento da Guarda Municipal, a Secretaria também conta com o Departamento de Inteligências Integradas que, dentre outras atividades, realiza o monitoramento com câmeras.