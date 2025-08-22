GM de Itatiba agora tem aplicativo para agilizar atendimento

A Guarda Municipal (GM) de Itatiba lançou nesta quinta-feira (21) o aplicativo 153 Itatiba, que permite acionar a GM diretamente da tela do celular. A facilidade se soma ao telefone de emergência, 153, ao fixo 4538-4553 e ao 180 (denúncia de violência contra mulher) como meio de contato com a GM de Itatiba.

O objetivo do aplicativo, do Sistema Sentry, é proporcionar atendimento ainda mais rápido, prático e seguro, ampliando o acesso à corporação. Disponível gratuitamente para smartphones, a instalação dele permite que o cidadão consiga se comunicar diretamente com a GM, solicitar socorro e até mesmo enviar a localização em tempo real durante o atendimento da solicitação. Ao relatar a ocorrência no celular, o munícipe irá falar com um atendente da GM de Itatiba também em tempo real.

Links para baixar

Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do smartphone e baixar o 153 Itatiba. Ao abrir o chat, é só descrever a ocorrência e um profissional da Guarda Municipal irá atender.