Reordenamento de cabos nos postes do Anhangabaú é concluído

A parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), e a CPFL-Piratininga concluiu na última quarta-feira (20) os serviços de reordenamento de cabos de empresas de telecomunicações em 99 postes de energia do bairro Anhangabaú.

O mutirão pelas vias do bairro teve início no dia 30 de julho, com o objetivo de garantir mais segurança para pedestres e motoristas, além de melhorar a estética urbana da cidade.

Durante o mutirão os trabalhos foram realizados nas seguintes vias: