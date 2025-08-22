Reordenamento de cabos nos postes do Anhangabaú é concluído

A parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), e a CPFL-Piratininga concluiu na última quarta-feira (20) os serviços de reordenamento de cabos de empresas de telecomunicações em 99 postes de energia do bairro Anhangabaú.
O mutirão pelas vias do bairro teve início no dia 30 de julho, com o objetivo de garantir mais segurança para pedestres e motoristas, além de melhorar a estética urbana da cidade.
Durante o mutirão os trabalhos foram realizados nas seguintes vias:
- 30 de julho: rua Rodrigo Soares de Oliveira
- 08 de agosto: avenida Amadeu Ribeiro
- 13 de agosto: avenida Comandante Videlmo Munhoz
- 20 de agosto: avenida Pedro Soares de Camargo
O gestor da Ugisp, Marcos Galdino, destacou a importância da iniciativa. “O reordenamento de cabos é uma ação contínua que traz benefícios diretos para a população. Reduz riscos de acidentes, melhora a mobilidade e valoriza os espaços públicos”, concluiu.
O diretor do Departamento de Iluminação Pública, Carlos Bocci lembrou que o trabalho segue um cronograma planejado em conjunto entre a prefeitura e a concessionária de energia. “Desde o início do ano, já realizamos o reordenamento em 2.999 postes em diferentes regiões da cidade. Esse é um trabalho permanente, que contribui para a segurança e organização de Jundiaí.”
Bairros contemplados com o reordenamento:
As ações de reordenamento começaram em 17 de fevereiro e já foram realizadas no Almerinda Chaves, Novo Horizonte, Residencial Jundiaí I e II, Vila Hortolândia, Vila Lacerda, Jardim Shangai, Jardim Botânico, Jardim Bandeirantes, Jardim Planalto, Anhangabaú, além de algumas vias da região central.