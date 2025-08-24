Comércio de bens deve movimentar R$ 3 bilhões neste ano na região

Neste ano, o varejo da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deve movimentar R$ 3 bilhões. A projeção, feita pela IPC Maps, pesquisa de potencial de consumo brasileiro, mostra ainda que as vendas devem aumentar neste ano em relação a 2024 entre as classes A (7,9%), B (20,1%) e C (14,7%), mas recuar entre D e E (-0,9%) na região. Ou seja, pessoas com poder aquisitivo menor terão retração de consumo neste ano. Quando analisado apenas o município de Jundiaí, a alta no ano será de 21,4% em relação ao ano passado, mas a queda de consumo entre os mais pobres fica mais acentuada (-6%), enquanto as classes A (3,7%), B (31,6%) e C (22,4%) terão elevação.

Ainda segundo a pesquisa, entre os gastos com bens, o vestuário confeccionado é o maior na região para as classes A, B e C, mas a classe D/E, assim como no ano passado, deve gastar mais com eletroeletrônicos do que com roupas. Para todas as classes de consumo, a categoria que terá menos vendas será a de joias, bijuterias e armarinhos.

Entre os estratos de consumo, o gasto da classe A com o varejo deve ser de R$ 383 milhões na região neste ano. A classe B deve gastar R$ 1,3 bilhão; a classe C, R$ 1,13 bilhão; e R$ 190 milhões entre a classe D/E. Na cidade de Jundiaí, especificamente, o varejo movimentará R$ 1,8 bilhões neste ano, sendo R$ 262 milhões entre a classe A, R$ 864 milhões entre a B, R$ 589 milhões entre a C e R$ 93 milhões entre as classes D/E.