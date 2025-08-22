Estado tem queda de vítimas no trânsito e Jundiaí também

O estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito pelo segundo mês consecutivo. Julho de 2025 praticamente repetiu o mês anterior, junho, que teve retração de 8,3% nos óbitos em relação a junho de 2024. Agora, na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, a redução foi de 8,2%, puxada pela queda nas mortes relacionadas a bicicletas, que recuaram 26,3% e naquelas que envolveram motos, com queda de 10% no mesmo intervalo.

Em Jundiaí, também houve queda acentuada no mês, mas não no ano. Em julho de 2024, 11 pessoas morreram no trânsito de Jundiaí. Já em julho deste ano, foram seis vítimas, mesmo número registrado em junho. Nos primeiros sete meses do ano, Jundiaí contabilizou 47 vítimas fatais. No mesmo período do ano passado, entre janeiro e julho, foram 38.

No ano, o recuo acumulado no número total de mortes no estado é de 1,4%. Os dados são do Infosiga, a plataforma de estatísticas viárias do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).