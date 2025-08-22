Estado tem queda de vítimas no trânsito e Jundiaí também

O estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito pelo segundo mês consecutivo. Julho de 2025 praticamente repetiu o mês anterior, junho, que teve retração de 8,3% nos óbitos em relação a junho de 2024. Agora, na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, a redução foi de 8,2%, puxada pela queda nas mortes relacionadas a bicicletas, que recuaram 26,3% e naquelas que envolveram motos, com queda de 10% no mesmo intervalo.
Em Jundiaí, também houve queda acentuada no mês, mas não no ano. Em julho de 2024, 11 pessoas morreram no trânsito de Jundiaí. Já em julho deste ano, foram seis vítimas, mesmo número registrado em junho. Nos primeiros sete meses do ano, Jundiaí contabilizou 47 vítimas fatais. No mesmo período do ano passado, entre janeiro e julho, foram 38.
No ano, o recuo acumulado no número total de mortes no estado é de 1,4%. Os dados são do Infosiga, a plataforma de estatísticas viárias do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).
A retração no total de sinistros de trânsito com vítimas, fatais ou não, foi ainda maior em julho: o estado teve 23,8% menos acidentes com óbitos e lesões do que no mesmo mês do ano passado (11.372 no ano passado, contra 8.670 neste ano). No ano, o total de sinistros com vítimas é um quinto menor que o registrado de janeiro a julho de 2024: 21,2% a menos (80.092 no ano passado, contra 63.122 neste ano).
No caso das bicicletas, que lideram a queda na taxa de óbitos, o recuo ao longo de 2025 é de 8,8%: são 237 mortes de janeiro a julho, ante 260 no mesmo intervalo de 2024. Entre os automóveis, a retração em todo o ano é de 7,7%: 717 óbitos, contra 777 no ano passado. O índice que envolve pedestres também apresenta redução: a diminuição é de 5,6% (832x785 mortes). No caso das motos, que tiveram queda de 10% nas mortes em julho, o consolidado do ano ainda aponta um aumento de óbitos, de 2,9% em relação a 2024.