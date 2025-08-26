Cresce em 16% reclamações no Procon com foco nos consignados

O Procon Jundiaí registrou aumento de 16% nos índices de reclamações este ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, foram 3.822 atendimentos, contra 3.294 no mesmo período. Entre as principais demandas, destacam-se os empréstimos consignados não solicitados, que afetam principalmente idosos em situação de vulnerabilidade, comprometendo benefícios previdenciários.

Outro problema recorrente envolve compras de produtos ou serviços já pagos e não entregues. No ranking por segmentos, os serviços financeiros lideram as reclamações, com 633 registros em julho, abrangendo casos de empréstimos consignados, divergências em faturas de cartão de crédito, entre outros.

“Todas as demandas trazidas pelos consumidores são importantes, pois representam a dor de quem não consegue resolver sozinho seus problemas nas relações de consumo. O Procon atua justamente para intermediar esses conflitos e buscar soluções, evitando que o cidadão precise recorrer à esfera judicial", diz chefe do Procon Jundiaí, Marcelo Canale ao lembrar que foram 987 atendimentos resolvidos.