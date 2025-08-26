Cresce em 16% reclamações no Procon com foco nos consignados

O Procon Jundiaí registrou aumento de 16% nos índices de reclamações este ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, foram 3.822 atendimentos, contra 3.294 no mesmo período. Entre as principais demandas, destacam-se os empréstimos consignados não solicitados, que afetam principalmente idosos em situação de vulnerabilidade, comprometendo benefícios previdenciários.
Outro problema recorrente envolve compras de produtos ou serviços já pagos e não entregues. No ranking por segmentos, os serviços financeiros lideram as reclamações, com 633 registros em julho, abrangendo casos de empréstimos consignados, divergências em faturas de cartão de crédito, entre outros.
“Todas as demandas trazidas pelos consumidores são importantes, pois representam a dor de quem não consegue resolver sozinho seus problemas nas relações de consumo. O Procon atua justamente para intermediar esses conflitos e buscar soluções, evitando que o cidadão precise recorrer à esfera judicial", diz chefe do Procon Jundiaí, Marcelo Canale ao lembrar que foram 987 atendimentos resolvidos.
O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região (AAPJR), Paulo Santos Mendonça, reforça que a instituição tem acompanhado a questão dos empréstimos para os aposentados e reforça que trata-se de uma prática comum pelo baixo risco que representa, já que o benefício que o aposentado recebe garante o pagamento, mas faz um alerta.
"Temos alertado para o risco de endividamento e também de fraudes por estar compartilhando dados pelas redes sociais. São muitos os casos de fraudes e também de instituições que, embora bloqueadas, continuam insistindo com os aposentados para contrariem esses empréstimos. Em caso de necessidade de se fazer um empréstimo, orientamos comparecer pessoalmente na instituição financeira e nunca passar dados por telefone nem pelas redes sociais."
Outras demandas
Além das reclamações, o Procon também realiza atendimentos de orientação ao consumidor, acolhendo inclusive situações que não se enquadram diretamente no escopo do órgão. De janeiro a julho de 2025, o Procon solucionou 2.187 atendimentos de forma direta, sem necessidade de ação judicial, enquanto que em 2024 foram 2.432 casos.
As reclamações fundamentadas são aquelas em que o Procon verifica a legitimidade das partes e a relação de consumo, avaliando os elementos que sustentam a queixa do consumidor. Elas podem ser classificadas como atendidas, quando há acordo ou solução aceita pelo consumidor, ou não atendidas, quando não há proposta do fornecedor, a resposta é insatisfatória ou não há retorno na tratativa.
O Procon fica na rua Barão de Jundiaí, 153 – Centro. Para formalizar uma denúncia, a população pode procurar o Procon presencialmente, por telefone ou pelos canais digitais da Prefeitura”,