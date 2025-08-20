Próxima edição do Conecta Networking será no dia 03 de setembro

Toda primeira quarta-feira do mês, com o próximo agendado para 3 de setembro, das 8h15 às 11h, o Espaço Jundiaí Empreendedora promove mais uma edição do Conecta Networking, encontro que reúne empreendedores, empresários e profissionais de diferentes segmentos para compartilhar experiências, gerar conexões e ampliar oportunidades de negócios.

A iniciativa faz parte do calendário de ações do Espaço Jundiaí Empreendedora, vinculado à Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e tem como propósito fortalecer o ecossistema de inovação e fomentar o crescimento dos negócios por meio da troca de conhecimentos e do estímulo ao networking qualificado.

De acordo com Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo, o Conecta Networking cumpre um papel essencial no desenvolvimento dos empreendedores. “Criamos um ambiente colaborativo, em que as pessoas podem apresentar seus negócios, trocar ideias e encontrar parceiros estratégicos. Muitas vezes, é em um simples bate-papo que surgem grandes oportunidades. Essa é a força do networking: aproximar pessoas que podem crescer juntas”, destacou.