Maxi Comunidade recebe trabalhos em prol da Cidade Vicentina

O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 7 de setembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Cidade Vicentina Frederico Ozanam.
No local, estão em exposição costura criativa, brinquedos de madeira, incensos e incensários, velas, mandalas, acessórios em crochê, acessórios em argila, bordados, papelaria criativa, bonecas de pano e naninhas, decoração e muito mais, com preços a partir de R$ 10. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.
A Cidade Vicentina é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, com valores cristãos, prezando pela caridade e esperança. Além de moradia e os cuidados básicos de higiene e alimentação, as pessoas idosas têm atendimento à saúde física e mental, além de outras atividades.
A entidade é filantrópica, sem fins lucrativos. Atualmente tem capacidade para atender 100 pessoas idosas que recebem todas as refeições diárias, atendimento médico, vestuário, medicamentos, entre outros benefícios.
Conta com 56 moradias que possuem quarto e banheiro cada uma, onde residem os idosos que tenham autonomia de locomoção. A enfermaria é constituída por 12 quartos, 4 leitos cada um, em que se encontram as pessoas idosas que necessitam de cuidados diários (sem autonomia). Possui serviço de fisioterapia com uma fisioterapeuta e equipamentos necessários para o tratamento das pessoas idosas internas e serviço de psicologia, assistência social, médicos, biblioteca e outras atividades.
O Espaço Maxi Comunidade está localizado no Piso 2 (próximo à Entrada G3
Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.