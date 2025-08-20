Maxi Comunidade recebe trabalhos em prol da Cidade Vicentina

O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 7 de setembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Cidade Vicentina Frederico Ozanam.

No local, estão em exposição costura criativa, brinquedos de madeira, incensos e incensários, velas, mandalas, acessórios em crochê, acessórios em argila, bordados, papelaria criativa, bonecas de pano e naninhas, decoração e muito mais, com preços a partir de R$ 10. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.

A Cidade Vicentina é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, com valores cristãos, prezando pela caridade e esperança. Além de moradia e os cuidados básicos de higiene e alimentação, as pessoas idosas têm atendimento à saúde física e mental, além de outras atividades.