Semana Nacional da Pessoa com Deficiência tem agenda especial

Entre os dias 21 e 27 de agosto, a APAE de Jundiaí participa e promove atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com uma programação especial dedicada à conscientização sobre inclusão e respeito às diferenças e tão esperada visita guiada para a Mostra de Artes, com trabalhos produzidos pelos estudantes da Escola de Educação Especializada e usuários do CCO.
Assim como todos os anos, as atividades foram pensadas para os usuários da APAE de Jundiaí e suas famílias, mas também contarão com momentos abertos à comunidade. “A programação foi pensada para valorizar os talentos dos nossos estudantes e ampliar o diálogo com a comunidade sobre inclusão e respeito às diferenças, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva”, destaca Edison Marin, diretor da Escola de Educação Especializada.
Convite à transformação
Uma série de eventos estão programados para usuários, estudantes e familiares. No dia 25 acontece a Oficina de Circo Inclusivo, em duas sessões; no dia 26, a Oficina de Contação de Histórias, também em dois horários. No dia 27, a médica neuropediatra Ana Clara Garcia Silva ministra a palestra: “ Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce: Por que o Tempo é Essencial”. As inscrições para a palestra e oficinas já foram preenchidas.
Mostra de Artes com visitação guiada e agendamento prévio
A Mostra de Artes deste ano tem como tema o “Brasil”, celebrando a riqueza cultural, histórica e artística do nosso país. Por meio de pinturas e colagens, estudantes e usuários da instituição expressam sua criatividade e interpretam símbolos que representam a identidade brasileira.
No dia 22, haverá visitação guiada para a Mostra de Artes em dois horários: 8h30 e 13h30. O evento será aberto ao público, mediante agendamento prévio pelo formulário online.
Já no dia 27, das 13h30 às 15h30, a visitação para a Mostra de Artes é destinada às escolas da rede municipal de ensino.
Participe! A APAE de Jundiaí está localizada na Rua Dr. Francisco Telles, 475 – Vila Progresso. Mais informações pelo telefone (11) 4588-2900.
Sobre a semana
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585/2017, ocorre anualmente de 21 a 28 de agosto. Mais que um marco legal, é um compromisso com o esclarecimento, o diálogo e a visibilidade. Neste ano de 2025, a Apae Brasil convida a sociedade a refletir e agir sobre quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer. Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla propõe uma atenção à escuta dos desejos e das escolhas das pessoas com deficiência, ao respeito às diferenças e à criação de oportunidades reais.