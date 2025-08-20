Semana Nacional da Pessoa com Deficiência tem agenda especial

Entre os dias 21 e 27 de agosto, a APAE de Jundiaí participa e promove atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com uma programação especial dedicada à conscientização sobre inclusão e respeito às diferenças e tão esperada visita guiada para a Mostra de Artes, com trabalhos produzidos pelos estudantes da Escola de Educação Especializada e usuários do CCO.

Assim como todos os anos, as atividades foram pensadas para os usuários da APAE de Jundiaí e suas famílias, mas também contarão com momentos abertos à comunidade. “A programação foi pensada para valorizar os talentos dos nossos estudantes e ampliar o diálogo com a comunidade sobre inclusão e respeito às diferenças, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva”, destaca Edison Marin, diretor da Escola de Educação Especializada.

Convite à transformação