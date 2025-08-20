Galo fecha com três reforços para o mata-mata da Copa Paulista

O Paulista fechou a contratação de três reforços para o mata-mata da Copa Paulista 2025: trata-se do atacante Andryl, do meia Luan Oliveira e do lateral-esquerdo Yuri.
Andryl atua como centroavante, tem 20 anos e estava no elenco do Galo que conquistou o acesso na Série A4, mas não foi inscrito na competição.
Ele foi emprestado ao Capital-DF onde atuou na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copinha e no Campeonato Brasiliense sub-20. Ele disputou 10 jogos (sete no Estadual, dois na Série D e um na Copinha) e marcou seis gols (cinco no Brasiliense e um na Série D).
Luan Oliveira é meia, tem 23 anos, e foi um dos destaques do Independente de Limeira na Bezinha de 2025. A equipe chegou às semifinais do torneio, onde foi eliminado pelo Tanabi.
Luan marcou quatro gols e deu uma assistência em 15 jogos disputados na competição. Além do Independente, o meia também já atuou no América do Tocantins, Rio Branco, Paracatu, e XV de Piracicaba.
Já o lateral-esquerdo Iury, de 22 anos, foi campeão sul-matogrossense em 2025, e em 2024 estava no Colorado Caieiras, onde jogou contra o Galo em quatro oportunidades - inclusive nas finais -, e marcou um gol contra o time jundiaiense. Ele também já vestiu a camisa do Operário-MS, Portuguesa Santista e Inter de Limeira.