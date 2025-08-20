Galo fecha com três reforços para o mata-mata da Copa Paulista

O Paulista fechou a contratação de três reforços para o mata-mata da Copa Paulista 2025: trata-se do atacante Andryl, do meia Luan Oliveira e do lateral-esquerdo Yuri.

Andryl atua como centroavante, tem 20 anos e estava no elenco do Galo que conquistou o acesso na Série A4, mas não foi inscrito na competição.

Ele foi emprestado ao Capital-DF onde atuou na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copinha e no Campeonato Brasiliense sub-20. Ele disputou 10 jogos (sete no Estadual, dois na Série D e um na Copinha) e marcou seis gols (cinco no Brasiliense e um na Série D).