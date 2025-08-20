Ladrão de 39 anos e com 30 passagens criminais é preso em Jundiaí

Um bandido de 39 anos, com 30 passagens criminais, foi preso em flagrante por furto qualificado a residência, na Ponte São João, em Jundiaí, nesta terça-feira (19); além do flagrante, ele também foi capturado, pois estava com mandado de prisão em aberto por furto.

O soldados William Campos e Sérgio, da 1ª Cia do 49º Batalhão, foram informados de um furto em andamento a uma residência na rua São Pedro, e enviaram uma viatura ao local. Enquanto faiam deslocamento, os PMs receberam nova informação, de que o ladrão já havia deixado a casa, sentido rua Dino.

Quando os PMs chegaram na rua Dino, algumas pessoas avisaram que havia um homem suspeito abaixado atrás de um muro, e então foram verificar.