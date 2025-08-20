Ladrão de 39 anos e com 30 passagens criminais é preso em Jundiaí

Um bandido de 39 anos, com 30 passagens criminais, foi preso em flagrante por furto qualificado a residência, na Ponte São João, em Jundiaí, nesta terça-feira (19); além do flagrante, ele também foi capturado, pois estava com mandado de prisão em aberto por furto.
O soldados William Campos e Sérgio, da 1ª Cia do 49º Batalhão, foram informados de um furto em andamento a uma residência na rua São Pedro, e enviaram uma viatura ao local. Enquanto faiam deslocamento, os PMs receberam nova informação, de que o ladrão já havia deixado a casa, sentido rua Dino.
Quando os PMs chegaram na rua Dino, algumas pessoas avisaram que havia um homem suspeito abaixado atrás de um muro, e então foram verificar.
O suspeito foi abordado e revistado. Próximo a ele os policiais encontraram alguns metros de fios, que haviam sido furtados momentos antes da residência na rua São Pedro.
Durante checagem de seus dados pessoais, os policiais descobriram algo ainda mais surpreendente; o ladrão tinha 30 passagens por crimes de furto, roubo, receptação, ameaça e lesão corporal, e ainda estava sendo procurado pela Justiça.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde acabou preso.