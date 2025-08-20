Mutirão em Jundiaí vai oferecer 300 vagas de emprego para Cajamar

O Espaço Jundiaí Empreendedora recebe nesta quinta-feira (21), das 9h às 13h, mais uma edição do Mutirão do Emprego no Espaço Jundiaí Empreendedora. Desta vez, serão disponibilizadas 300 vagas para auxiliar de logística para a empresa Mercado Livre, com sede em Cajamar.

As oportunidades são para contratação efetiva, com salário de R$ 2.025 e bônus de R$ 182.

O gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, também ressaltou a relevância das ações realizadas no local. “O Espaço Jundiaí Empreendedora tem como missão articular iniciativas que gerem impacto positivo na economia local. Através de mutirões como este, conseguimos não apenas oferecer vagas de emprego, mas também fortalecer a rede de desenvolvimento da cidade, conectando trabalhadores, empresas e novas oportunidades”, afirmou.

Requisitos:

Não é necessária experiência prévia

Ter a partir de 18 anos

Ensino fundamental completo

Benefícios: