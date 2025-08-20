Mutirão em Jundiaí vai oferecer 300 vagas de emprego para Cajamar

O Espaço Jundiaí Empreendedora recebe nesta quinta-feira (21), das 9h às 13h, mais uma edição do Mutirão do Emprego no Espaço Jundiaí Empreendedora. Desta vez, serão disponibilizadas 300 vagas para auxiliar de logística para a empresa Mercado Livre, com sede em Cajamar.
As oportunidades são para contratação efetiva, com salário de R$ 2.025 e bônus de R$ 182.
O gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, também ressaltou a relevância das ações realizadas no local. “O Espaço Jundiaí Empreendedora tem como missão articular iniciativas que gerem impacto positivo na economia local. Através de mutirões como este, conseguimos não apenas oferecer vagas de emprego, mas também fortalecer a rede de desenvolvimento da cidade, conectando trabalhadores, empresas e novas oportunidades”, afirmou.
Requisitos:
- Não é necessária experiência prévia
- Ter a partir de 18 anos
- Ensino fundamental completo
Benefícios:
- Seguro de vida
- Refeição no local
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio creche mensal no valor de R$ 547,51
- Transporte fretado gratuito para toda a região
- Vale-alimentação mensal de aproximadamente R$ 265
- Bônus
Para a diretora de Comércio e Serviços, Cida Gibrail, a iniciativa reforça o papel do espaço como ponto de conexão entre empresas e trabalhadores. “É uma excelente oportunidade para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Ter 300 vagas reunidas aqui no Espaço Jundiaí Empreendedora, por meio da empresa Mercado Livre, mostra como estamos comprometidos em aproximar pessoas e empresas, oferecendo chances reais de emprego e renda para a população”, destacou.
A ação será realizada no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí (piso G3 – Ala Oeste), oferecendo estrutura completa para o atendimento dos candidatos. Mais informações, CLIQUE AQUI.