O veranico chegou a Jundiaí e fica até o fim de semana

Esta quarta-feira (20) já começou mais quente do que os dias que os jundiaienses vinham vivendo até então neste inverno. E a tendência é de que o calor continue até sábado (23). Para o domingo (24), é esperada um leve queda nos termômetros, de acordo com previsão do Climatempo.

Este fenômeno de alguns dias mais quentes em pleno inverno é chamado de veranico e ele visita a cidade e também outras regiões do país. Neste momento, uma questão a se observar é que as temperaturas estarão altas, mas o ar com baixa umidade, o que exige atenção da população em relação à hidratação e cuidados com as vias respiratórias.

A meteorologia indica que hoje a máxima pode chegar a 30°C em Jundiaí. Amanhã (21), a mínima é de 18°C e a máxima, igualmente, de 30°C. Já na sexta (22), a tendência é de mínima de 16°C e máxima de 32°C. No sábado, termômetros entre 18°C e 31°C. Já no domingo, a previsão é de uma pequena queda, com mínima de 15°C e máxima de 25°C e até o fim do mês a tendência é de que os termômetros fiquem nessa média.