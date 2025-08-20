20 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí
MARCHA ATLÉTICA

Jundiaiense conquista medalha de prata no Estadual de Atletismo

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 2 min
DIVULGAÇÃO
A conquista foi muito comemorada por toda comissão técnica
A atleta do Time Jundiaí, Alanda Martins Santos, conquistou medalha de prata no Campeonato Paulista Sub-20 de Atletismo, disputado entre os dias 15 e 17 de agosto, em Bragança Paulista. A jundiaiense competiu na prova de 10km na marcha atlética e, além de subir no pódio, quebrou seu recorde pessoal ao finalizar a corrida em 1 hora, 3 minutos e 31 segundos.

Alanda Martins ficou atrás apenas de uma atleta de Campinas, garantindo o pódio em uma prova de alto nível técnico. “Ela realizou a prova de forma inteligente, como planejado estrategicamente durante os treinamentos diários. Começou a prova na terceira posição e, a partir dos 7 mil metros, ultrapassou uma atleta e assim se manteve até o final. A primeira colocada, de Campinas, abriu uma grande distância e não foi possível vencê-la”, explicou Mian.

A conquista foi muito comemorada por toda comissão técnica. “O alto nível técnico da prova exigiu bastante das atletas, que tiveram que colocar em prática toda a performance adquirida nos treinamentos, para que não ficassem fora do pódio. A Alanda estava tão bem preparada que, além da medalha, ainda obteve o seu melhor tempo pessoal na distância”, destacou o treinador.

RECORDES

A equipe foi representada por 13 atletas na competição e, além da medalha de prata, voltou para casa com sete recordes pessoais batidos. Além de Alanda, outros atletas da equipe também superaram suas melhores marcas:

Carlos Eduardo Vitoretti Filho – lançamento do disco: 27,99 m

Felipe de Almeida Grimaldi – 110 m com barreiras: 16s74

William Vitor Brito Santos – 400 m: 56s40

Fernanda Batista Munhoz – 400 m: 1min10s

Laura da Silva Rocha – 100 m: 13s76

Nathália Batista Munhoz – 100 m: 12s56

As próximas competições do Time Jundiaí já estão definidas: neste sábado (23), em Campinas, a equipe disputa o Circuito Regional de Atletismo; e no domingo (24), volta a Bragança Paulista para o Challenge de Atletismo.

A comissão técnica foi formada pelo professor Robson Mian e pelos estagiários Lívia Okochi e Luís Ferreira.

