Jundiaiense conquista medalha de prata no Estadual de Atletismo

A atleta do Time Jundiaí, Alanda Martins Santos, conquistou medalha de prata no Campeonato Paulista Sub-20 de Atletismo, disputado entre os dias 15 e 17 de agosto, em Bragança Paulista. A jundiaiense competiu na prova de 10km na marcha atlética e, além de subir no pódio, quebrou seu recorde pessoal ao finalizar a corrida em 1 hora, 3 minutos e 31 segundos.

Alanda Martins ficou atrás apenas de uma atleta de Campinas, garantindo o pódio em uma prova de alto nível técnico. “Ela realizou a prova de forma inteligente, como planejado estrategicamente durante os treinamentos diários. Começou a prova na terceira posição e, a partir dos 7 mil metros, ultrapassou uma atleta e assim se manteve até o final. A primeira colocada, de Campinas, abriu uma grande distância e não foi possível vencê-la”, explicou Mian.

A conquista foi muito comemorada por toda comissão técnica. “O alto nível técnico da prova exigiu bastante das atletas, que tiveram que colocar em prática toda a performance adquirida nos treinamentos, para que não ficassem fora do pódio. A Alanda estava tão bem preparada que, além da medalha, ainda obteve o seu melhor tempo pessoal na distância”, destacou o treinador.