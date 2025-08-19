SP nomeia 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos

O governo de São Paulo nomeou 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos nesta terça-feira (19). Desde 2023, o Estado trabalha para recompor o efetivo da Polícia Civil e, entre os nomeados e concursos em andamento, já são mais de 7 mil policiais. A cerimônia de posse para os cargos de médico-legista, perito criminal e escrivão foi realizada no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.
“Demos posse a 4.017 novos policiais civis no ano passado, naquele que foi o maior concurso da história da Polícia Civil. E agora a gente está dando posse para mais 1.458. E não vai parar por aí. Isso significa que a gente está recompondo quase 30% do efetivo da Polícia Civil”, disse o governador Tarcísio de Freitas, que ainda acrescentou: “Isso é muito significativo e a gente vai nas unidades, vai nas delegacias no interior, e a gente vê que o pessoal está revigorado, porque está chegando gente para somar”.
A Polícia Civil vai contar com 1.307 escrivães, que serão redistribuídos, após a formação, para todas as regiões do estado — só na capital e região metropolitana serão quase 450 agentes.
Para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, foram nomeados 116 médicos-legistas que vão atuar nos Institutos Médico-Legais do estado. A partir da formação, o percentual de cargos vagos reduzirá de 17% para 2,3%.
A nova turma de policiais iniciará na quarta-feira (20) o processo de formação na Academia de Polícia (Acadepol), com duração de cinco meses, para se especializar em conduta, ética e técnicas policiais, criminalística, inquérito policial, medicina e odontologia legal, investigação, dentre outras matérias que vão capacitá-los para exercer a missão policial.
“Em novembro do ano passado formamos mais de três mil novos agentes para as Polícias Civil e Técnico-Científica. Hoje nomeamos mais 1,5 mil. Esse é mais um passo que estamos dando para recompor o efetivo policial no estado reforçando a segurança do cidadão paulista”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante o evento.
A diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, garantiu que a unidade está preparada para receber os novos policiais. “Temos professores especialistas, com anos de experiência na área, autores de livros, que anseiam contribuir para o futuro da polícia”, mencionou.
Para ela, a recomposição do efetivo significa entregar para a sociedade melhorias em termos de ações de combate e prevenção ao crime e busca pela Justiça. “Tenho certeza que, em janeiro, quando eles finalizarem o curso de formação, sairão daqui como profissionais empenhados e com desejo de inovar e fazer a diferença”.
Mais delegados e investigadores
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), há ainda dois concursos em andamento, com 1.250 vagas para o cargo de investigador e outras 552 para delegados, reforçando o compromisso do governo estadual na recomposição do efetivo.