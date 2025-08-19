SP nomeia 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos

O governo de São Paulo nomeou 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos nesta terça-feira (19). Desde 2023, o Estado trabalha para recompor o efetivo da Polícia Civil e, entre os nomeados e concursos em andamento, já são mais de 7 mil policiais. A cerimônia de posse para os cargos de médico-legista, perito criminal e escrivão foi realizada no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

“Demos posse a 4.017 novos policiais civis no ano passado, naquele que foi o maior concurso da história da Polícia Civil. E agora a gente está dando posse para mais 1.458. E não vai parar por aí. Isso significa que a gente está recompondo quase 30% do efetivo da Polícia Civil”, disse o governador Tarcísio de Freitas, que ainda acrescentou: “Isso é muito significativo e a gente vai nas unidades, vai nas delegacias no interior, e a gente vê que o pessoal está revigorado, porque está chegando gente para somar”.

A Polícia Civil vai contar com 1.307 escrivães, que serão redistribuídos, após a formação, para todas as regiões do estado — só na capital e região metropolitana serão quase 450 agentes.