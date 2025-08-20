Os complexos problemas, no mundo e no Brasil

O mundo vem trilhando, há anos, por caminhos tortuosos, cujos efeitos, ainda conhecidos apenas relativamente e para o curto prazo, não transparecem às nações o que pode vir a acontecer, no médio e longo prazos. A instabilidade política, econômica e social, vai muito além do conhecimento e da imaginação, da maior parte da população mundial, de cerca de oito bilhões de pessoas.

Aqui no Brasil, não é diferente. Fazemos parte de uma “aldeia global” e, como tal, somos agentes, ora protagonistas, ora não, de todo esse processo que afeta o equilíbrio entre os países e seus efeitos na atividade econômica e nos níveis de empregos, globalmente.

Como corolário dessas circunstâncias, cresce no mundo a xenofobia aos imigrantes; o aumento da concentração da renda nas mãos dos mais ricos; o aumento da violência e da criminalidade, além do crescimento nos níveis de pobreza. Há, no mundo, uma amplitude na ansiedade; a insegurança sobre o futuro e quase a certeza de que o mundo tende a piorar.

As guerras entre a Rússia e a Ucrânia e entre Israel e o Hamas e Hezbollah continuam vitimando famílias no Leste Europeu e no Oriente Médio, em condições de total desumanidade em relação aos seus habitantes.

Em nosso País, cresce a inquietude sobre os efeitos do tarifaço norte-americano, sobre grande parte das nossas exportações para os Estados Unidos. Com o diálogo político-diplomático prejudicado e, até aqui, sem uma perspectiva de uma negociação mais favorável ao Brasil, ficamos à mercê de suas consequências, não obstante, o esforço governamental de ajuda às atividades prejudicadas em seus negócios.

Ainda assim, o Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, projeta para este ano um crescimento do PIB – Produto Interno Bruto, de 2,3%; uma inflação, medida pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo (inflação oficial) de 5,2 % (acima do limite-teto de 4,5 % ao ano); um superávit na Balança Comercial, de US$ 65 bilhões e um volume de Investimentos Direto dos Estrangeiros de US$ 70 bilhões. São números animadores, em meio a outros indicadores negativos para o País.

Com a proximidade de 2026, ano das eleições para a Presidência da República, governadores e para parte do Congresso Nacional, a prioridade número um no governo central está concentrada na reeleição. Por ela, todos os caminhos que levam à Brasília são percorridos, inclusive os gastos expressivos que provocam déficits primários (receitas (-) despesas sem os juros), além dos juros anuais de R$ 1,0 trilhão, que se somam à dívida interna de R$ 9,4 trilhões, ou seja, de 76,6 % de um PIB – Produto Interno Bruto de R$ 12,3 trilhões.

O número de 34 ministérios exacerba nos seus orçamentos e gastos. O Congresso Nacional tem, para este ano, cerca de R$ 50 bilhões para as emendas parlamentares. As despesas crescem acentuadamente no Judiciário Nacional e nas Forças Armadas.

A médio prazo, o Brasil pode sim ter problemas complexos, pelos seus efeitos na economia de liquidez na Dívida Pública.

Messias Mercadante de Castro é professor de economia, Membro do Conselho de Administração da DAE S/A e Consultor de Empresas (messiasmercadante@terra.com.br)